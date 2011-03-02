جدول تاریخ حکم سرپرستی و ریاست دانشگاهها/ اداره 6 دانشگاه با سرپرست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز تغییرات در سطح دولت در شهریور ماه سال 88، بخشی از روسای دانشگاههای کشور تغییر کردند و سرپرست جدید برای آنها معرفی شد. با توجه به روال قانونی الزام تایید احکام سرپرستان از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از میان 25 سرپرست، تنها 6 دانشگاه دیگر با حکم سرپرست اداره می شوند.
نام دانشگاه / نام سرپرست / تاریخ حکم سرپرستی / تاریخ حکم شورایعالی انقلاب فرهنگی
دانشگاه محقق اردبیلی - مسعود گنجی - ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۳
دانشگاه کردستان - جهانشیر امینی - ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۳
دانشگاه صنعتی اصفهان - محمداسماعیل همدانی گلشن - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه پیام نور - حسن زیاری - ۱۳۸۸/۰۸/۰۵ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۴
دانشگاه شیراز - محمد موذنی - ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه مراغه - محمد زاده شکویان - ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۳
دانشگاه تربیت مدرس - بیژن رنجبر - ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه جامع علمی - کاربردی - عبدالرسول پورعباس - ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی - مجید قاسمی - ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه صنعتی شیراز - شاهرخ جم - ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه اراک - رضا صادقی سرابی - ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه لرستان - حسین زمانیان - ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه جندیشاپور - علیمحمد آخوندعلی - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰- ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه شهید باهنر کرمان - نصرالله گرامی - ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه هنر - سعید کشنفلاح - ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه صنعتی بابل - عسکر جانعلی زاده - ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه ایلام - طاهر علیمحمدی - ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
دانشگاه صنعتی کرمانشاه - عبدالحمید پاپزن - ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
دانشگاه ملایر - بهمن امانی - ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
از میان دانشگاههایی که در دولت دهم تغییرات داشته اند، 19 دانشگاه اکنون دارای رئیس هستند و 6 دانشگاه هنوز با سرپرست اداره می شوند.
|ردیف
|نام دانشگاه
|نام سرپرست
|تاریخ حکم سرپرست از سوی وزیر علوم
|تاریخ تایید حکم از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی
|1
|دانشگاه تربیت معلم تهران
|زهرابیگم حجازی زاده
|
۱۳۸۸/۱۱/۰۶
|-
|2
|مجتمع آموزش عالی نیشابور
|جواد مرتضایی
|۱۳۸۸/۱۰/۳۰
|-
|3
|دانشگاه مازندران
|احمد احمد پور
|۱۳۸۹/۰۵/۰۱
|-
|4
|دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
|مسعود صدری نسب
|۱۳۸۹/۰۵/۲۳
|-
|5
|دانشگاه صنعتی شریف
|رضا روستا آزاد
|۱۳۸۹/۰۵/۲۶
|-
|6
|دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
|رسول خدابخش
|۱۳۸۹/۰۵/۳۰
|-
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