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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

احکام جدید برای روسای دانشگاه/

جدول تاریخ حکم سرپرستی و ریاست دانشگاهها/ اداره 6 دانشگاه با سرپرست

جدول تاریخ حکم سرپرستی و ریاست دانشگاهها/ اداره 6 دانشگاه با سرپرست

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در تازه ترین تصمیمات خود احکام سرپرستان 7 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 7 دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی را تایید کرد تا تنها 6 دانشگاه کشور با سرپرست اداره شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز تغییرات در سطح دولت در شهریور ماه سال 88، بخشی از روسای دانشگاههای کشور تغییر کردند و سرپرست جدید برای آنها معرفی شد. با توجه به روال قانونی الزام تایید احکام سرپرستان از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از میان 25 سرپرست، تنها 6 دانشگاه دیگر با حکم سرپرست اداره می شوند.

نام دانشگاهنام سرپرست / تاریخ حکم سرپرستی /  تاریخ حکم شورایعالی انقلاب فرهنگی
دانشگاه محقق اردبیلی مسعود گنجی  - ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۳  
دانشگاه کردستان  جهانشیر امینی - ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۳
دانشگاه صنعتی اصفهان - محمداسماعیل همدانی گلشن  ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه پیام نور - حسن زیاری  ۱۳۸۸/۰۸/۰۵ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۴
دانشگاه شیراز  محمد موذنی - ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه  مراغه - محمد زاده شکویان - ۱۳۸۸/۱۲/۰۸  - ۱۳۸۹/۱۱/۱۳
دانشگاه تربیت مدرس - بیژن رنجبر - ۱۳۸۹/۰۳/۰۳  ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
 دانشگاه جامع علمی - کاربردی عبدالرسول پورعباس -  ۱۳۸۹/۰۵/۰۱  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی - مجید قاسمی - ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه صنعتی شیراز - شاهرخ جم - ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه اراک - رضا صادقی سرابی - ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه لرستان - حسین زمانیان  - ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
دانشگاه جندی‌شاپور - علی‌محمد آخوندعلی ۱۳۸۸/۰۵/۲۰-  ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه شهید باهنر کرمان - نصرالله گرامی  - ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه هنر - سعید کشن‌فلاح  - ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه صنعتی بابل - عسکر جانعلی زاده   - ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
دانشگاه ایلام  - طاهر علیمحمدی - ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
دانشگاه صنعتی کرمانشاه  - عبدالحمید پاپ‌زن - ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
دانشگاه ملایر - بهمن امانی  - ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

از میان دانشگاههایی که در دولت دهم تغییرات داشته اند، 19 دانشگاه اکنون دارای رئیس هستند و 6 دانشگاه هنوز با سرپرست اداره می شوند. 

ردیف نام دانشگاه نام سرپرست تاریخ حکم سرپرست از سوی وزیر علوم تاریخ تایید حکم از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی
1 دانشگاه تربیت معلم تهران زهرابیگم حجازی زاده

۱۳۸۸/۱۱/۰۶
2 مجتمع آموزش عالی نیشابور جواد مرتضایی ۱۳۸۸/۱۰/۳۰
3 دانشگاه مازندران  احمد احمد پور ۱۳۸۹/۰۵/۰۱
4 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مسعود صدری نسب ۱۳۸۹/۰۵/۲۳
5 دانشگاه صنعتی شریف رضا روستا آزاد ۱۳۸۹/۰۵/۲۶
6 دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان رسول خدابخش ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
کد مطلب 1265485

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