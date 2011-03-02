جدول تاریخ حکم سرپرستی و ریاست دانشگاهها/ اداره 6 دانشگاه با سرپرست

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در تازه ترین تصمیمات خود احکام سرپرستان 7 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 7 دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی را تایید کرد تا تنها 6 دانشگاه کشور با سرپرست اداره شوند.