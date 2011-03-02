مجموعه تیم والیبال کرمان به اندازه یک بازیکن سایپا بودجه دارند

رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: استان کرمان جایگاه خوبی در ورزش دارد ولی سرمایه گذاری در ورزش را در کرمان برخلاف دیگر استانها کمتر شاهد بودیم.

وی گفت: برخلاف دیگر استانها در کرمان هیچ علاقه ای به سرمایه گذاری در ورزش وجود ندارد به همین جهت کمتر در برخی رشته ها چهره های مطرح داریم.

رضایی با اشاره به اینکه تیم والیبال کرمان نسبت به خیلی استانها مشکلات بیشتری دارد گفت: این تیم سه سال است در لیگ برتر حضور دارد و در سال جاری 800 میلیون تومان اعتبار برای این تیم در نظر گرفته شده ولی تنها 320میلیون تومان آن اختصاص یافته است.

وی یادآورشد: در حالیکه تیم کرمان چهار برد پیاپی داشت کسی از تیم تشکر نکرد اما به محض کسب یکی دو باخت همه تلفنها به صدا در آمد و اینجاست که از بابت تیم داری حرفه ای در استان کرمان نگران می شویم.

وی تاکید کرد: سه بازیها تمام شده اما مجموعه تیم والیبال کرمان اندازه یک بازیکن تیم سایپا دریافت داشته اند و پنج تن از بازیکنان داماش گیلان بالای 300میلیون تومان قرار داد دارند پس باید منصف باشیم و در حدی که برای تیم سرمایه گذاری کرده ایم از آنان توقع داشته باشیم در غیر این صورت باعث سرخوردگی بازیکنان و دیگر علاقمندان می شود.

وی افزود: در ابتدای فصل علیرغم تلاشهای زیادی که داشتیم نتوانستیم از حمایت وزارت نیرو به دلیل اینکه تیم داری حرفه ای در این وزارتخانه منع شده بود، برخوردار باشیم.

وی ادامه داد: کارخانه ای مثل کارخانه سیمان چه اشکال دارد که دو میلیارد تومان در ورزش استان سرمایه گذاری کند.

وی یادآورشد: باید بنگاهها و کارخانه های استان به همان اندازه که در این منطقه کویری کرمان انتفاع دارند سرمایه گذاری کنند و کمک کنند که استعداد این جوانان مستعد استان شکوفا شود.

رضایی با اشاره به اینکه در تمام دوران تیم داری والیبال در لیگ حرفه ای از حمایت رسانه ها برخوردار بوده ایم گفت: در شرایطی که کسی زیر بار تیم نمی رفت با کمک استاندار و معاونین و همت مدیران وزارت نیرو بودجه ای برای ادامه کار تیم تصویب شد و با همان ترکیب مدیریتی به کار خود ادامه داد چرا که مربیان و سرپرست تیم از افرادی بودند که دلسوز ورزش بودند.

وی ادامه داد: تیم والیبال کرمان در شرایط خوبی است و در صورت حمایت بیشتر به درجه های بالاتری هم می رسد.



