تربیت دینی مهمترین عامل کنترل ناامنیها در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، ماشاالله عالی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مربیان مشاور و مربیان بهداشت شهرستان دشتستان اظهار داشت: آموزش و پرورش بعد از خانواده مهمترین و اصلی ‌ترین متولی تربیت دینی کودکان بشمار می رود.

وی افزود: یکی از مهمترین نهادهایی که بطور مستقیم در راستای تربیت دینی کودکان نقش دارد آموزش و پرورش است که انسانها طلایی ‌ترین سنین خود را در اختیار این نهاد قرار می دهند.

معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر به اشاره به احیای جایگاه مربیان مشاور اظهار داشت: متولیان آموزش و تربیت دینی به کودکان در مدارس باید به نوعی تغذیه فکری و فرهنگی شوند تا از این فرصت به بهترین شکل برای تربیت کودکان استفاده شود.