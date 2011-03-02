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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

عالی حسینی:

تربیت دینی مهمترین عامل کنترل ناامنیها در جامعه است

تربیت دینی مهمترین عامل کنترل ناامنیها در جامعه است

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: تربیت دینی عامل مهم کنترل نا امنیها و اضطرابها در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، ماشاالله عالی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مربیان مشاور و مربیان بهداشت شهرستان دشتستان اظهار داشت: آموزش و پرورش بعد از خانواده مهمترین و اصلی ‌ترین متولی تربیت دینی کودکان بشمار می رود.

وی افزود: یکی از مهمترین نهادهایی که بطور مستقیم در راستای تربیت دینی کودکان نقش دارد آموزش و پرورش است که انسانها طلایی ‌ترین سنین خود را در اختیار این نهاد قرار می دهند.

معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر به اشاره به احیای جایگاه مربیان مشاور اظهار داشت: متولیان آموزش و تربیت دینی به کودکان در مدارس باید به نوعی تغذیه فکری و فرهنگی شوند تا از این فرصت به بهترین شکل برای تربیت کودکان استفاده شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش دشتستان نیز گفت: تعلیم بدون تربیت معنوی فایده ای ندارد و تأسیس امور تربیتی برای تحقق این مهم است.

کد مطلب 1265487

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