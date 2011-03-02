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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

استان البرز میزبان جشنواره پویانمایی تهران شد

استان البرز میزبان جشنواره پویانمایی تهران شد

استان البرز به جمع استان‌های نمایش دهنده آثار هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در این دوره از جشنواره به جز تهران، استان‌های همدان و مازندران میزبان این رویداد هنری خواهند بود و به تازگی استان البرز به جمع استان‌های نمایش دهنده آثار جشنواره پیوسته است.

فیلم‌های منتخب جشنواره در سینما فلسطین، سپیده، سینما تک موزه‌ هنرهای معاصر و دو سالن ویژه‌ کودکان و نوجوانان کانون استان تهران و در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‌های مذکور به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره در بخش‌های مسابقه ایران، مسابقه دانشجویی ایران، مسابقه بین‌الملل، مسابقه دانشجویی بین‌الملل، نمایش ویژه، چشم‌انداز و فیلم‌های بلند طی روزهای 15 تا 19 اسفند توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چهار استان تهران، همدان، مازندران و البرز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1265488

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