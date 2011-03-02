استان البرز میزبان جشنواره پویانمایی تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در این دوره از جشنواره به جز تهران، استان‌های همدان و مازندران میزبان این رویداد هنری خواهند بود و به تازگی استان البرز به جمع استان‌های نمایش دهنده آثار جشنواره پیوسته است.

فیلم‌های منتخب جشنواره در سینما فلسطین، سپیده، سینما تک موزه‌ هنرهای معاصر و دو سالن ویژه‌ کودکان و نوجوانان کانون استان تهران و در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‌های مذکور به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره در بخش‌های مسابقه ایران، مسابقه دانشجویی ایران، مسابقه بین‌الملل، مسابقه دانشجویی بین‌الملل، نمایش ویژه، چشم‌انداز و فیلم‌های بلند طی روزهای 15 تا 19 اسفند توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چهار استان تهران، همدان، مازندران و البرز برگزار می‌شود.