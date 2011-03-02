نتایج دور پنجم مسابقات بین المللی شطرنج مشهد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در دور پنجم مسابقات بین المللی شطرنج مشهد بیشتر بازیهای صورت گرفته بین صدرنشینان به تساوی انجامید.



در بازیهای این دور مسابقه که ظهر چهارشنبه بین اساتید بزرگ یوگنی گلایزروف از روسیه با الکساندر موسینکو از اوکراین، میخاییل اولیبن از هلند با سرگی تیویاکف از روسیه، احسان قائم مقامی از ایران و تیرگان کوتانجیان از ارمنستان، داوید نیژه از گرجستان و سرگی ولکوف از روسیه، قدیر گاسینوف از اذربایجان و ابراهیم احمدی نیا از ایران، الشن مرادی از ایران و باچانا مور چیواشویلی از گرجستان، سهاج گروور از هند و محسن شرباف از ایران، داوید ماقلاشویلی از گرجستان و مرتضی دربان از ایران، کنسانتین شاوانا از گرجستان و فرزاد بلورچی از ایران، برنده ای نداشت و با نتیجه مساوی تمام شد.



همچنین در ادامه این مسابقات امروز صبح شجاعت قانع استاد بزرگ شطرنج کشورمان در رقابت با جواد بوری با ریتینگ دو هزار و 82 بازی را واگذار کرد و پوریا درینی نیز از استاد بین المللی نید جت از آذربایجان شکست خورد.



مسابقات بین المللی شطرنج مشهد با حضور اساتید بزرگ بیش از 20 کشور از ششم اسفند ماه در محل هتل طرقبه آغاز شد تا شانزدهم این ماه نیز ادامه خواهد یافت.