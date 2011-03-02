پرونده متروی اصفهان به دادگستری رفت

اسفندیار حیدری‌پور در جمع خبرنگاران اصفهانی در خصوص اقدامات اخیر سازمان قطار شهری در ارتباط با مترو اصفهان و نشست زمین در حوالی سی و سه پل تصریح کرد: به دنبال فعالیت دستگاه TBM و ایجاد حفره‌ای در حدود 35 متری رمپ جنوبی سی‌وسه‌پل این اداره کل از شرکت قطار شهری اصفهان به دادگستری شکایت و پرونده‌ جدیدی درباره‌ مترو در دادگستری اصفهان باز کرد.

وی تاکید کرد: این پرونده تا زمانی که سازمان قطار شهری تضمینهای عملی لازم را برای سلامت و ایمنی کامل بناهای تاریخی موجود در سر راه مترو را ندهد، به قوت خود باقی است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه این اتفاق به دلیل سهل‌انگاری مجموعه‌ای که در حال حفر تونل در حدود 35 متری رمپ جنوبی سی‌وسه‌پل بودند به وقوع پیوسته، اظهار داشت: این پرونده هم اکنون در دادگستری اصفهان روال عادی خود را طی می‌کند و تا زمانی که مطمئن شویم دیگر هیچ اتفاقی برای دیگر بناهای تاریخی در ارتباط با ساخت مترو پیش نمی‌آید، باز می‌ماند.

وی افزود: کارشناسان حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان به محض اطلاع از وقوع حادثه در محل حضور مستمر داشته و بررسی‌ و ارزیابیها تا حصول اطمینان کامل از سالم بودن سی‌وسه‌پل ادامه دارد.

حیدری پور خاطرنشان کرد: خوشبختانه با وجود ایجاد شدن این حفره در حدود 35 متری رمپ سی‌وسه‌پل، هیچ آسیبی به این بنای تاریخی و با ارزش وارد نشده و پس از حضور کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان و مسئولان قطار شهری اصفهان، حفره کامل پر شد.