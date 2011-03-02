تعیین سن برای هواپیماهای کشور/ رتبه دهم ایران در سوانح هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله امی امروز چهارشنبه در دهمین همایش هوافضا با اشاره به کارگروه حمل و نقل هوایی در انجمن هوافضای ایران افزود: این کارگروه اقدام به بررسی و ارزیابی علل سقوط هواپیماهای کشور کرده است که تاکنون 20 عامل تاثیرگذار بر حمل و هوایی و کاهش ایمنی اعلام شده است.

وی با اشاره به علل سقوط هواپیماها اظهار داشت : یکی از مهمترین موضوعات در حوزه حمل و نقل هوایی واگذاری بخشی از مسئولیت های حمل و نقل هوایی به بخش خصوصی است که دراین راستا نیز اقدام شده اما ساختار آنها باید اصلاح شود.

دبیر دهمین کنفرانس هوافضای ایران خاطرنشان کرد: طبق این برررسی ها مشخص شد یکی از آژانس های دولتی با 40 هواپیما دارای 10 هزار نفر نیروی انسانی است درحالیکه در بخش خصوصی آژانس هوایی با همین تعداد هواپیما با 700 نیروی انسانی مشغول به ارایه خدمات است.

امی همچنین با تاکید بر اصلاح آئین نامه ایمنی حمل و نقل هوایی یادآور شد: در حال حاضر آئین نامه حمل و نقل هوایی بسیار قوی نیست و باید نسبت به به روز کردن این آئین نامه اقدام شود علاوه بر این باید نسبت به تجهیز فرودگاههای کشور به تجهیزات مدرن نیز اقدام کرد.

وی عدم فرهنگ سازی و ارایه اطلاعات درست به مردم را از دیگر عوامل تاثیر گذار در حمل و نقل هوایی دانست و یادآور شد: این کارگروه همچنین با بررسی هایی که انجام داده دریافته که نسبت به سن فرسودگی هواپیماها غفلت شده است که در این راستا لازم است همانطور که برای خودروها عمر مفید در نظر گرفته می شود برای هواپیماها نیز عمر مفیدی در نظر گرفته شود و این سن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

دبیر دهمین کنفرانس هوافضای ایران همچنین با تاکید بر ایجاد جایگاه نظارتی بیطرف برای رفع مشکلات بخش حمل و نقل هوایی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائلی که در بخش حمل و نقل هوایی باید مورد توجه قرار گیرد نقشه راه است در حال حاضر در بخش فضایی این نقشه راه تدوین و مشخص شده است که تا سال 1400 کشور در حوزه فضایی در چه جایگاهی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: لازم است تا برنامه راهبردی برای استفاده و یا عدم استفاده از هواپیماهای پهن پیکر، سبک و فوق سبک تدوین شود.

قائم مقام انجمن هوافضای ایران همچنین بر ارتباط دانشگاه و صنعت برای توسعه حمل و نقل هوایی، اصلاح ساختار سازمان هواپیمایی کشور، آموزش تیم خلبانی و ارایه مجوزها به بخش خصوصی برای توسعه حمل و نقل هوایی را از دیگر عوامل تاثیر گذار در صنعت حمل و نقل ذکر کرد و یادآور شد: باید نهادی برای نظارت در بخش تولید قطعات و تجهیزات در بخش حمل و نقل هوایی ایجاد شود.

امی با اشاره به رتبه دهم ایران در میان کشورهای حادثه خیز سوانح هوایی خاطرنشان کرد: لازم است تا در این زمینه تلاش هایی صورت بگیرد.