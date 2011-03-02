مسئولان به توسعه کمی و کیفی منابع طبیعی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان منابع طبیعی استان بوشهر اظهار داشت: سه اصل منابع طبیعی، توسعه کمی و کیفی منابع طبیعی و استفاده بهینه از منابع طبیعی باید همواره حفظ و از آن حراست شود.

وی اظهار داشت: اگر منابع طبیعی به خطر بیافتد تمامی جامعه به خطر می‌افتد چون کشاورزی، انرژی، پرورش دام و طیور و روحیه و نشاط مردم از منابع طبیعی است.

امام جمعه بوشهر افزود: استان بوشهر در جغرافیای طبیعی خود همیشه در منایع طبیعی دچار بحران است به همین دلیل استان بوشهر نیازمند سند چشم‌ انداز توسعه منابع طبیعی است.

آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه نقشه آمایشی فرصت‌های تولید و تهدید منابع طبیعی استان باید طراحی شود، گفت: در همین زمینه اتاقهای فکر جهت تولید ایده‌های جدید تشکیل شود و طراحی نقشه بزرگ راه ‌های توسعه منابع طبیعی و مدیریت قوی و منظم بر اجرایی شدن طراحی‌ ها و نقشه ‌ها داشته باشیم.

وی با پیشنهاد برگزاری یک همایش بزرگ علمی منابع طبیعی در استان گفت: در این همایش باید با دعوت از کارشناسان مجرب و نخبگان در این عرصه و با طراحی نقشه مجازی، به بررسی آسیبها و تهدیدهای منابع طبیعی استان بوشهر پرداخته شود.