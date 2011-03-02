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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

آغاز جلسه هیئت دولت در لرستان

آغاز جلسه هیئت دولت در لرستان

جلسه هیئت دولت با حضور رئیس جمهور در محل استانداری لرستان در شهر خرم آباد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، جلسه هیئت دولت در جریان سفر اعضای دولت به استان لرستان در محل استانداری این استان با حضور رئیس جمهور برگزار شد و برای جهش آبادانی در این استان مصوباتی را خواهد داشت.

بنابراین گزارش هیئت دولت در دو سفر گذشته نیز به ترتیب 168 مصوبه و در سفر دوم 207 مصوبه داشته است که 83 درصد مصوبات دور اول سفرهای استانی و 68 درصد مصوبات دور دوم اجرایی شده است.

گفتنی است سفر هیئت دولت به استان لرستان هشتاد و هفتمین سفر استانی احمدی نژاد است که لرستان برای سومین بار میزبان دولت شده است.

شایان ذکر است دقایقی پس از تشکیل هیئت دولت رئیس جمهور جلسه را ترک و با حضور در جمع خانواده ایثارگران و شهدای استان لرستان به تعدادی ازخانواده های شهدا نشان ایثار اهدا خواهد کرد.

کد مطلب 1265494

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