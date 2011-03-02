هیئت اسکواش استان کردستان فعالیت رسمی خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در این حکم "مسعود سلیمانی" رییس فدراسیون اسکواش، "شاهو طوفانی" را به عنوان سرپرست هیئت اسکواش استان کردستان منصوب کرد .

در حکم رییس فدراسیون خطاب به شاهو طوفانی آمده است: به موجب این حکم بنا به پیشنهاد مدیرکل تربیت بدنی استان کردستان به عنوان سرپرست هیات اسکواش استان منصوب می شوید، امید است با اتکال به خداوند متعال و اختیارات حاصل نسبت به ایجاد امکانات ورزش اسکواش و گسترش این رشته ورزشی در استان کردستان اهتمام جدی و مساعی لازم را در این خصوص مبذول فرمایید .

در پایان این حکم آمده است: مقتضی است با توجه به اساسنامه هیئت های ورزشی که مهلت انتخاب رییس هیات استان را سه ماه تعیین کرده است، در اسرع وقت نسبت به تشکیل مجمع عمومی استان جهت انتخاب رییس هیات با رعایت مقررات اقدام نمایید .

همچنین در پی انتصاب سرپرست هیات اسکواش استان کردستان، اعضای این هیات نیز معرفی شدند .

سرپرست هیئت اسکواش استان کردستان طی نامه ای به مدیر کل تربیت بدنی استان، امید احمدی را به عنوان دبیر هیئت، فرزاد نویدی را به عنوان مسئول روابط عمومی، راشین پرهون را به عنوان خزانه دار و سحر درخشانی، مسعود احمدی، صلاح نقشبندی، پیمان امجدی، مهدی میرزائی و بهنام بوبانی به عنوان عضو هیئت رئیسه معرفی شدند .