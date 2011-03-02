عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیمش برابر استیل آذین که هدایت آن را علی پروین برعهده دارد، گفت: در این مدت علی دایی، حمید درخشان و مهدی تاتار که پرسپولیسی هستند را شکست دادم، یک تساوی برابر مایلی‌کهن به دست آوردم و یک مرتبه به حمید استیلی باختم که این نشان می‌دهد کارنامه خوبی مقابل مربیان پرسپولیسی لیگ دارم.

وی افزود: علی پروین که پس از خداحافظی محمد خاکپور هدایت استیل آذین را برعهده گرفته، سلطان پرسپولیسی‌هاست. من برای ایشان که از بزرگان فوتبال ایران هستند احترام بالایی قائلم و بسیار ناراحتم تیمی که علی پروین بالا سر آن قرار دارد در چنین جایگاهی قرار گرفته است اما انگیزه بسیار بالایی دارم که مقابل تیم علی پروین به پیروزی دست یابم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با تاکید بر اینکه امیدوار است استیل آذین به حالت عادی خود برگردد زیرا بازیکنان بزرگی که سال‌ها برای فوتبال ایران افتخار آفرینی کردند، در این تیم حضور دارند، تاکید کرد: می‌دانم بازی بسیار سختی با تیم خطرناک استیل آذین پیش رو داریم اما تمام تلاشمان این است در این دیدار به پیروزی دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: استیل آذین در شرایط فعلی به دنبال آن است با قربانی کردن یک تیم به حالت عادی باز گردد اما ما تمام تلاشمان را به کار می بندیم که قربانی این تیم نباشیم. با تمام احترامی که برای کادر فنی و بازیکنان این تیم قائلم می‌‎گویم باید در این دیدار پیروز شویم.

ویسی در پایان گفت: پس از باخت به ذوب آهن بسیار ناراحت بودم زیرا در یک دقیقه پیروزی را با شکست عوض کردیم، به همین دلیل پس از آن بازی صحبت‌هایی را در مورد برخی از بازیکنان تیم انجام دادم اما پس از نشستی که با آنها داشتم این بازیکنان به من قول دادند از این به بعد با تمام توان در اختیار تیم باشم و این مشکل هم در مجموع برطرف شد.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استیل آذین در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور جمعه هفته جاری برگزار می‌شود.