افزایش جوایز جشنواره پویانمایی انگیزه دادن به دانشجویان خلاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صفورا از اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش دانشجویی هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، درباره بخش دانشجویی و استقلال آن در دوره هفتم به عنوان یک بخش مجزا گفت: برای شناسایی و کشف استعدادهای جوان لازم بود بخش دانشجویی از سایر بخش‌ها جدا و از داوری مستقلی برخوردار شود.

وی درباره افزایش جوایز این بخش در جشنواره امسال از یک به سه جایزه و پنج دیپلم افتخار گفت: بخش دانشجویی نیازمند تشویق است. افزایش جوایز هم به همین علت بود که با نظر دبیر جشنواره و شورای داوری انجام شد، از این رو بخش دانشجویی جشنواره چه در حوزه بین‌الملل و چه داخلی از ویژگی‌های جشنواره هفتم محسوب می‌شود.

مدرس دانشگاه تربیت مدرس درباره حمایت از آثار دانشجویی و پدیدآورندگان آن توضیح داد: افزایش جوایز به نوعی حمایت و دادن انگیزه به دانشجویان خلاق است. کسب جایزه، افتخاری برای دانشجویان به حساب می‌آید تا برای تولیدات بعدی خود با اطمینان بیشتری به سراغ تهیه‌کننده‌ها بروند.

صفورا تصریح کرد: پیشنهاد من به دبیر جشنواره، اعطای بورس‌های تحصیلی کوتاه مدت به دانشجویان برگزیده و بهره‌گیری از فضاهای آموزشی خارج از کشور است که این مساله در حد پیشنهاد باقی مانده و هنوز بررسی نشده‌ است. به نظر من دانشجویان با قرار گرفتن در این فضاهای آموزشی، از فن‌آوری روز پویانمایی جهان بهره خواهند بود.

کارگردان انیمیشن "روزنامه" درباره سطح کیفی آثار بخش دانشجویی هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم تهران افزود: آن چه در بخش دانشجویی و در اغلب دوره‌ها شاخص است، استقلال اثر است. به این معنی که اثر شاید به دلیل اینکه تهیه‌کننده شاخصی ندارد، از نظر فرم و موضوع ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، اما این ویژگی به محض حضور تهیه‌کننده رنگ می‌بازد و دیگر نمی‌توان نام دانشجویی را بر آن گذاشت.

