انتخابات اتاق بازرگانی البرز 18 اسفند برگزار می شود

تیمور پورحیدری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: انتخابات اتاق بازرگانی استان البرز روز 18 اسفند ماه در محل اتاق بازرگانی استان واقع در خیابان درختی برگزار می شود.

وی افزود: با تائید صلاحیت کاندیداها 43 نفر از افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند دراین انتخابات شرکت خواهند کرد.

این مسئول در رابطه با علت تعویق برگزاری انتخابات در روز چهارم اسفند ماه، خاطر نشان کرد: علت این تعویق به تشخیص هیئت عالی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده است.

18 اسفند آخرین مهلت تبلیغات انتخاباتی است

پورحیدری در ادامه سخنان خود ساعت 24 روز دوشنبه 18 اسفند ماه را آخرین مهلت برای تبلیغات کاندیداها اعلام کرد و گفت: برای حفظ نظم و رعایت قوانین و مقررات موجود از کاندیداها تقاضا داریم نسبت به اعلام تبلیغات رسمی دقت و توجه بیشتری داشته باشند تا روند برگزاری انتخابات با مشکلی مواجه نشود.

وی یادآور شد: اتاق بازرگانی استان البرز پارلمان بخش خصوصی است که با توجه به ظرفیت های این بخش می تواند گامی بسیار مهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی در راستای سیاستهای خارجی دولت جمهوری اسلامی به شمار رود.

با تشکیل اتاق البرز تمام اقدامات بازرگانی در استان انجام می شود

رئیس سازمان بازرگانی استان البرز با تاکید بر اینکه با فعال شدن اتاق بازرگانی البرز تمامی اقدامات بازرگانی در این استان صورت می گیرد، افزود:‌ در حال حاضر یک هزار و 200 نفر در سطح استان البرز دارای کارت بازرگانی هستند که با تشکیل اتاق بازرگانی تمامی امور مربوط به این بخش اعم از صدور و تمدید کارتهای بازرگانی در این استان صورت می گیرد.

وی گفت: با تشکیل اتاق بازرگانی استان البرز بسیاری از مسائل و مشکلات گذشته به دلیل بعد مسافت طولانی و تاخیر در انجام امور اداری مرتبط برطرف خواهد شد.