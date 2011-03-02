سومین همکاری چارلی کافمن و اسپایک جونز

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین این دو که در نگارش فیلمنامه و کارگردانی دو فیلم "جان مالکوویچ بودن" و "اقتباس" با یکدیگر همکاری کرده‌اند مشغول کار روی فیلمنامه‌ای بدون عنوان با بار انتقادی هستند.



گفته می‌شود لحن و حال و هوای فیلم بسیار به فیلم کمدی موفق سال گذشته یعنی "مردانی که به بزها خیره شده‌اند" نزدیک است. این فیلم به موضوع هماهنگی سران کشورهای قدرتمند جهان در تنظیم زمان وقوع حوادث مهم تاریخی از جمله جنگ‌ها و نشست‌های بین‌المللی جریان‌ساز می‌پردازد.



کافمن و جونز برای فیلمنامه جدید خود به دنبال کارگردانی دیگر می‌گردند و تاکنون نام فیلمسازان جوان و نامتعارفی چون مگان الیسن، جان هیلکوت، اندرو دامینیک و پل تامس اندرسن برای ساخت این پروژه بر سر زبان‌ها افتاده است.