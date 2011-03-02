119 باند قاچاق مواد مخدر در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمدعلی نصرتی ظهر چهارشنبه در مراسم امحای 350 کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه افزود: با انهدام این باندها، تعداد 539 قاچاقچی و چهار هزار و 343 توزیع کننده مواد مخدر در سطح استان شناسایی و دستگیر شده اند.

وی از کشف بیش از 12 تن انواع مواد مخدر از ابتدای سالجاری تاکنون در سطح استان خبر داد و بیان داشت: از این مقدار مواد مخدر 8.5 تن توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی آذربایجان غربی و مابقی توسط سایر دستگاهای ذیربط در این کشف شده است.

وی با بیان اینکه سمت و سوی مواد مخدر تبدیل از شیوه سنتی به سمت مواد صنعتی بوده که باید همه مسئولان، مردم و خانواده ها هوشیار باشند، بیان داشت: فراوانی مواد مخدر از نوع صنعتی آن در استان نسبت به سال گذشته نگران کننده بوده و باید تمامی مردم و خانواده ها نسبت به این موضوع هم از جنبه پیش بینی و هم پیشگیری اهتمام داشته باشند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال تعداد 29 کارگاه تولید مواد مخدر از نوع هروئین و چهار کارگاه تولید موادمخدر شیشه نیز در این استان شناسایی و متلاشی شده، خاطر نشان کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر 11 طرح در استان اجرا شده که چهار طرح از این طرح ها سراسری اجرا شده است.

در این آیین 350 کیلوگرم مواد مخدر که بیشترین آن از نوع کوکائین، حشیش، شیره تریاک، انواع قرصهای روانگردان و آمپول های روانگردان بود، امحا شد.