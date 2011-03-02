2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید شمس الدین حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح کارخانه فرآوری زرشک شهرستان قاین در جمع خبرنگاران رشد جذب سرمایه خارجی در کشور طی چند سال اخیر را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: بخشی از این سرمایه خارجی به صورت رسمی در قالب سرمایه خارجی و بخشی توسط مردم بصورت قانونی وارد کشور می شوند .

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود میزان سرمایه گذاری خارجی امسال در کشور به میزان سال گذشته باشد .

ثبت نام 40 میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت در کشور

حسینی همچنین با اشاره به توزیع سهام عدالت، عنوان کرد: تاکنون 40 میلیون نفر برای سهام عدالت ثبت نام قطعی کردند و صاحب سرمایه هستند.

به گفته وی در این راستا حدود 40 درصد ثبت نام کنندگان برای سهام عدالت روستاییان و عشایر بودند .

این مقام عالی دولت از دریافت دهک های کم درآمد جامعه از سهام عدالت خبر داد و گفت: برخی از قشرها به دلائلی به این سهام دسترسی پیدا نکردند که ما وظیفه قانونی داریم که برای دریافت سهام به آنان اقدام کنیم .

وی در خصوص سهام عدالت کارگران نیز تصریح کرد: برخی از کارگران هنوز سهام عدالت دریافت نکردند که با فراخوانی که صورت می گیرد سهم آنها تخصیص می یابد که این کار نیز انجام شده است .

حسینی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه، این مهم را یک برنامه ساختاری و پایدار عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون اتلاف منابع زیاد و دسترسی به اهداف کم بوده که با اجرای هدفمندی یارانه های اتلاف منابع روز به روز کاهش یافته و دسترسی به اهداف بالا می رود.

وی با اشاره به یارانه واریز شده تاکنون، تصریح کرد: یارانه واریزی ما امسال 44 هزار و 500 تومان مربوط به یارانه انرژی و نان بوده، که حداقل همین میزان را در سال آینده خواهیم داشت.

حسینی با اشاره به شایعاتی از جمله اینکه در سال آینده قیمت ها افزایش می یابد، اظهار داشت: هنوز برای سال آینده هیچ تصمیمی گرفته نشده و اینکه گام بعدی چگونه برداشته شود، نیازمند محاسبه دقیق است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: همچنین برخی از شایعات در مورد واریزی یارانه ها و اینکه میزان آن در سال آینده به 27 هزار تومان کاهش می یابد، صحت ندارد.

وی بازخورد هدفمندی یارانه ها را تا امروز در گام اول بسیار مناسب ارزیابی کرد و و افزود: کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی یکی از اتفاق بسیار خوب است، که با هد فمندی یارانه ها رخ داد که از این طریق می توان به افرایش تولید کارخانه ها و ایجاد اشتغال کمک کرد .