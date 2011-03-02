به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی در نشستی خبری به تشریح عملکرد یکسال گذشته وزارتخانه متبوعش در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری می‌پردازد.

با برگزاری جشنواره شعر فجر در روز گذشته پرونده جشنواره‌های فجر که همیشه جزو اقدامات مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند، بسته شد و از این رو حسینی قصد دارد در این نشست خبری به سوالات خبرنگاران در این باره پاسخ دهد.

وی همچنین قرار است عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حوزه مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری آنها تشریح کند.

سیدمحمد حسینی از 14 شهریور سال گذشته سکان هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده دارد و 1.5 سال از دوره مسئولیت خود را سپری کرده است.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 9:45 روز یکشنبه 15 اسفند در سالن سینمایی این وزارتخانه برگزار می‌شود.