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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

توسط حسینی /

عملکرد وزارت ارشاد در سال 89 تشریح می‌شود

عملکرد وزارت ارشاد در سال 89 تشریح می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حضور خبرنگاران به تشریح عملکرد یکسال گذشته این وزارتخانه می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی در نشستی خبری به تشریح عملکرد یکسال گذشته وزارتخانه متبوعش در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری می‌پردازد.

با برگزاری جشنواره شعر فجر در روز گذشته پرونده جشنواره‌های فجر که همیشه جزو اقدامات مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند، بسته شد و از این رو حسینی قصد دارد در این نشست خبری به سوالات خبرنگاران در این باره پاسخ دهد.

وی همچنین قرار است عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حوزه مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری آنها تشریح کند.

سیدمحمد حسینی از 14 شهریور سال گذشته سکان هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده دارد و 1.5 سال از دوره مسئولیت خود را سپری کرده است.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 9:45 روز یکشنبه 15 اسفند در سالن سینمایی این وزارتخانه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1265510

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