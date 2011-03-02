"چاروق دوز زنجانی" کارآفرین برتر استان شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید رضا خوشدلی ظهر چهارشنبه با اشاره به اینکه در همایش زن و اشتغال تمامی کارآفرینان استان زنجان حضور داشتند افزود: بسیاری از زنان دعوت شده به همایش مذکور در یکی از رشته‌های هنری فعال داشتند.

وی ادامه داد: دیگر برگزیدگان همایش زن و اشتغال در پرورش قارچ و ماهی‌های تزئینی مشغول به فعالیت بودند.

خوشدلی افزود: استاد عاطفی که در کارگاه خانگی خود به تولید چاروق می‌پردازد، زمینه اشتغال را برای پنج هنرمند ایجاد کرده است.

خوشدلی ادامه داد: هنرمندان زنجانی با حضور در این همایش رشته‌هایی که قابلیت اشتغالزایی دارند را شناسایی کردند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان زنجان با بیان اینکه شرایط بهره مندی از تسهیلات حمایتی در همایش زن و اشتغال برای همگان تشریح شد افزود: 60 هنرمند صنایع‌دستی در این همایش حضور داشتند.