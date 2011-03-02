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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

"چاروق دوز زنجانی" کارآفرین برتر استان شد

"چاروق دوز زنجانی" کارآفرین برتر استان شد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان زنجان گفت: فاطمه عاطفی چاروق دوز زنجانی، هنرمند شاخص صنایع‌دستی استان زنجان در همایش زن و اشتغال به عنوان کارآفرین برتر معرفی و از سوی استانداری تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید رضا خوشدلی ظهر چهارشنبه با اشاره به اینکه در همایش زن و اشتغال تمامی کارآفرینان استان زنجان حضور داشتند افزود: بسیاری از زنان دعوت شده به همایش مذکور در یکی از رشته‌های هنری فعال داشتند.
 
وی ادامه داد: دیگر برگزیدگان همایش زن و اشتغال در پرورش قارچ و ماهی‌های تزئینی مشغول به فعالیت بودند.
 
خوشدلی افزود: استاد عاطفی که در کارگاه خانگی خود به تولید چاروق می‌پردازد، زمینه اشتغال را برای پنج هنرمند ایجاد کرده است.
 
خوشدلی ادامه داد: هنرمندان زنجانی با حضور در این همایش رشته‌هایی که قابلیت اشتغالزایی دارند را شناسایی کردند.
 
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان زنجان با بیان اینکه شرایط بهره مندی از تسهیلات حمایتی در همایش زن و اشتغال برای همگان تشریح شد افزود: 60 هنرمند صنایع‌دستی در این همایش حضور داشتند.
کد مطلب 1265512

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