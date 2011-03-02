فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیمش با تیم راه آهن شهرری ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به شرایط جدول رده‌بندی لیگ نتیجه این دیدار برای هر دو تیم بسیار مهم است اما ما میزبان این مسابقه هستیم و می‌خواهیم این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی حضور پرشور هواداران و حمایت آنها از ملوان را یکی از عواملی دانست که به موفقیت تیمش در این دیدار کمک می‌کند و افزود: نوری، اولادی و نزهتی را به دلیل محرومیت و مهران جعفری و حسین ابراهیمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم اما نگران غیبت این بازیکنان اصلی نبوده زیرا جوانان شایسته ای را در اختیار داریم که می توانند جایگزینان خوبی برای این نفرات در این دیدار باشند.

سرمربی تیم ملوان با تاکید بر اینکه این بازی فرصت مناسبی برای بازیکنان جوانش است تا بتوانند توانایی‌های‌شان را به اثبات برسانند، خاطرنشان کرد: راه‌آهن شهرری تیم سرسختی است اما باید با یک بازی هجومی در این دیدار به پیروزی دست یابیم.

وی شرایط زمین تختی انزلی را برای برگزاری این دیدار مطلوب دانست و افزود: هدف ما این است تا پایان لیگ بتوانیم خود را به رده های بالاتر جدول رسانده و در نهایت با قرار گرفتن در جایگاه یک رقمی مسابقات امسال را به پایان برسانیم.

پورغلامی در پایان گفت: در شرایط فعلی کارهای اجرایی توسط بهمنی رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان انجام می شود و مشکل خاصی در این خصوص نداریم.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و راه‌آهن شهرری در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می‌شود.