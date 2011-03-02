1.8 میلیون نفر از مرز منطقه آزاد ارس تردد می کنند

علیرضا مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مرز جلفا با کشور نخجوان دومین مرز پرتردد مسافری کشور بعد از فرودگاه مهرآباد بوده و براساس توافقات فیمابین دو کشور تردد بین آنها بدون روادید انجام می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خاطر نشان کرد: با هماهنگی های بعمل آمده توسط سازمان منطقه آزاد ارس تشریفات خروج خودروهای سبک و سنگین در ایام نوروز در کمتر از یک ساعت در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس انجام می شود.
وی افزود: این تشریفات شامل مراحل تعویض پلاک خودرو و تشریفات صدور گواهینامه بین المللی در شهر جلفا برای تردد از مرزهای جلفا و نوردوز در نقاط مرزی ایران با کشورهای جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان است.
مقیمی ادامه داد: انجام این خدمات در شهر جلفا بوده و مسافرین نوروزی پس از انجام تشریفات در کمترین زمان می توانند به پایانه مرزی جلفا جهت ورود به نخجوان و پایانه مرزی نوردوز در 55 کیلومتری شهر جلفا جهت ورود به ارمنستان عزیمت کنند.
شایان ذکر است، منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس هم مرز با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خود مختار نخجوان بوده و زیباییهای طبیعی و تاریخی آن همه ساله طبیعت گردان و گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند.
ستاد تسهیلات سفر سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در راستای ارائه تسهیلات به میهمانان نوروزی خود در این منطقه برنامه های متنوعی را برنامه ریزی کرده و در طول ایام تعطیلات نوروزی در غالب مسابقات، جشنواره ها، تشکیلات اسکان، اطلاع رسانی و راهنمایی به مسافرین نوروزی اجرا خواهد کرد.
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