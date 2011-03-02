1.8 میلیون نفر از مرز منطقه آزاد ارس تردد می کنند

علیرضا مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت : مرز جلفا با کشور نخجوان دومین مرز پرتردد مسافری کشور بعد از فرودگاه مهرآباد بوده و براساس توافقات فیمابین دو کشور تردد بین آنها بدون روادید انجام می شود .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خاطر نشان کرد: با هماهنگی های بعمل آمده توسط سازمان منطقه آزاد ارس تشریفات خروج خودروهای سبک و سنگین در ایام نوروز در کمتر از یک ساعت در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس انجام می شود .

وی افزود: این تشریفات شامل مراحل تعویض پلاک خودرو و تشریفات صدور گواهینامه بین المللی در شهر جلفا برای تردد از مرزهای جلفا و نوردوز در نقاط مرزی ایران با کشورهای جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان است.

مقیمی ادامه داد: انجام این خدمات در شهر جلفا بوده و مسافرین نوروزی پس از انجام تشریفات در کمترین زمان می توانند به پایانه مرزی جلفا جهت ورود به نخجوان و پایانه مرزی نوردوز در 55 کیلومتری شهر جلفا جهت ورود به ارمنستان عزیمت کنند .

شایان ذکر است، منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس هم مرز با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خود مختار نخجوان بوده و زیباییهای طبیعی و تاریخی آن همه ساله طبیعت گردان و گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند .

ستاد تسهیلات سفر سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در راستای ارائه تسهیلات به میهمانان نوروزی خود در این منطقه برنامه های متنوعی را برنامه ریزی کرده و در طول ایام تعطیلات نوروزی در غالب مسابقات، جشنواره ها، تشکیلات اسکان، اطلاع رسانی و راهنمایی به مسافرین نوروزی اجرا خواهد کرد.