آغاز تربیت‌ دینی از دوره جنینی/ ناکارآمدی تربیت در نتیجه غفلت خانواده

مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تربیت اسلامی اظهار داشت: تربیت امری نیست که در یک سنی تمام می شود و از آن بی نیاز شویم.

وی افزود: در رابطه با تربیت دینی باید فرهنگ سازیهای بسیاری در مقاطع سنی مختلف صورت گیرد. روایتهای بسیاری در مورد تربیت وجود دارد که والدین خطاب مستقیم قرار گرفته اند و از آن با عنوان مسئولیت قرآن آموزی پدرومادر به کودک و آشنایی کودک با احکام و مباحث دینی یاد شده است .

خانواده رکن اصلی تربیت

قره شیخلو گفت: والدین علاوه بر اینکه پرورش نیازهای مادی کودکان را برعهده دارند، باید به نیازهای معنوی کودک خود نیز توجه کنند. خانواده یکی از رکنهای اساسی در تربیت اسلامی است اما متأسفانه خانواده ها به این بخش کمتر توجه می کنند و بیشتر به برطرف کردن نیازهای غیر معنوی کودکان و فراهم کردن سرمایه های مادی می پردازند درحالی که در این میان نیازهایی چون آموزش دین، قرآن و احکام مورد غفلت قرار می گیرد.

مسئولیت آموزش و پرورش

رئیس سازمان دارالقرآن کریم با تأکید بر نقش نهاده بیرون خانواده گفت: نهادهای بیرون خانواده به اندازه خود در تربیت اسلامی کودک سهیم هستند. یکی از این نهادها که به اندازه خود سهم زیادی دارد آموزش و پرورش است که نزدیک به یک سوم از وقت کودکان در این نهاد سپری می شود و با برنامه ریزی درست می تواند فضا و سمت و سوی آشنایی با تربیت اسلامی را به خوبی فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه کودکانی که در این دوره به یک سمت و جهت کشیده می شوند پس از اتمام دوره تحصیلی نیز همان سمت و سو را ادامه می دهند، گفت: برای مثال اگر کودکان در مقطع راهنمایی به قرآن آموزی و فراگیری قرآن جذب شوند تا پایان دوران تحصیل خود و حتی پس از آن از این راه جدا نخواهند شد.

قره شیخلو همچنین در رابطه با نهادهای تأثیرگذار در تربیت دینی و اسلامی کودکان، مساجد و کانونهای فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت که این نهادها در کنار خانواده می توانند 50 درصد در تربیت کودکان نقش داشته باشند. حتی مهد کودکها نیز برای قبل از ورود کودک به مدرسه نیز از اثرگذاری خاص خود برخوردار است.

وی اصلی ترین نقطه ضعف در باورهای اعتقادی و دینی در سنین کودکی را عدم توجه به دو گروه یعنی نهادهای خانواده و بیرون خانواده دانست و اظهار داشت: هر دو گروه باید در کنار یکدیگر به تقویت باورهای دینی بپردازند و برای هر سن و مطقعی روش خاصی در نظر بگیرند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به اینکه برای تربیت نمی توان سن تعیین کرد گفت: در بسیاری از روایتها خواندن سوره های قرآن به مادران باردار توصیه شده است، این امر نشان می دهد حتی القای مفاهیم و باورهای دینی به جنین نیز ممکن است.