به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطارزاده در همایش ملی آب پاک گفت: وزارت نیرو برای انجام پروژه های بخش آب، کار کارشناسی انجام می‌دهد و بدون اغماضی اجرای پروژه ها را پیگیری می‌کند، به نحوی که کارشناسان وزارت نیرو در بخش آب اجازه تخلف در این حوزه را نمی‌دهند که این امر، موجب افتخار نظام است و سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این مسئله اذعان دارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: البته این به معنای آن نیست که کاستی وجود ندارد، اما به هرحال حمایت بیش از 150 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت نیرو در این برهه زمانی نشانگر این است که خدمات وزارت نیرو در بخش‌های مختلف و از جمله آب موثر بوده است.

وی تصریح کرد: تاکنون خدمات مناسبی ازسوی وزارت نیرو در زمینه پاکیزگی آب صورت گرفته و موضوع ارتقای کنترل کیفیت آب از جهتگیری‌های وزارت نیرو در سال آینده است. البته ضرورت دارد تا از توان مردم حداکثر استفاده را کرده و آنها را در این مقوله مشارکت داد.

وی اظهار داشت: هم اکنون وزارت نیرو در زمینه نگهداری طرح‌های آبی پس از افتتاح با مشکل نقدینگی مواجه است و این امر مشارکت مردم را می‌طلبد؛ چراکه اگر مردم خود مسئول آب باشند، آلودگی نیز کاهش خواهد یافت.

عطارزاده بابیان اینکه وزارت نیرو با موفقیت توانسته خشکسالی بی سابقه پاییز سال ‌جاری را پشت سر گذارد، تصریح کرد: البته ماموریت وزارت نیرو در زمینه مقابله با خشکسالی به اتمام نرسیده است.

وی همچنین از حمایت ایران مبنی بر گسترش همکاری‌ها در زمینه برداشت آب با عراق و افغانستان خبرداد و گفت: انتظار این است که این کشورها از طرح‌های آمریکا در بخش آب که می‌تواند میان همسایگان ایجاد چالش کند، فاصله بگیرند. چراکه برخی کشورها نه تنها دچار مشکل کم آبی نیستند، بلکه منابع آبی فراوان در اختیار دارند.