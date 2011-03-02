نقد "آتشکار، "پرسه در مه" و "حوالی اتوبان" در فرهنگسرای رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست اتاق رسانه فرهنگسرای رسانه یکشنبه 15 اسفند به نقد و بررسی فیلمهای "آتشکار" و "پرسه در مه" و "حوالی اتوبان" میپردازد.
فیلم سینمایی "آتشکار" به کارگردانی محسن امیریوسفی و مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ساخت، داستان یک کارگر آتشکار است که بر سر تصمیمی مردانه با روح پدرش درگیر میشود و... .
فیلم سینمایی "پرسه در مه" به تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی، با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و کارگردانی بهرام توکلی داستان آهنگساز و نوازنده پیانویی است که پس از ازدواج با رویا (بازیگر تئاتر)، با مشکلات زیاد روبرو شده و زندگی آنها دچار وضعیت نامتعادل میشود.
فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" داستان زوج جوانی است که با ورود زنی میانسال زندگیشان دستخوش تغییر میشود، "حوالی اتوبان" فیلم برگزیده انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در جشنواره بیست و هشتم بوده که به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه کنندگی سیدغلامرضا موسوی است.
سومین نشست اتاق رسانه با حضور تهیهکنندگان و کارگردانان فیلمهای مذکور و امیر قادری منتقد سینما یکشنبه 15 اسفندماه ساعت 15 تا 17 در سالن شهید آوینی فرهنگسرای رسانه برگزار میشود.
جلسه چهارم اتاق رسانه سینمای ایران در فرهنگسرای رسانه به فیلم تحسین شده "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی میپردازد.
نظر شما