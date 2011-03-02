امنیت در بخش IT ادارات باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر چهار شنبه در جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: یکی از ملاکها و شاخصهای تاثیرگذار در رشد یک اداره و سازمان بخش IT آن است چراکه موجب می شود سایر بخشها در این اداره وادار به کار و پیشرفت شوند.

وی ادامه داد: تاکنون مزیت و اهمیت این بخش به خوبی برای برخی مدیران تشریح نشده و مسئولان بخش IT در ادارات باید تلاش کنند مزایا و ویژگیهای آن برای بخش های مختلف معرفی شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت گسترش این بخش و لزوم افزایش امنیت در آن بیان داشت: بخش امنیتی در سیستمهای IT به عنوان یکی از مهمترین پارامترها باید به طور جدی مورد پی گیری قرار گیرد و مسئولان بخش IT ادارات باید برای آن چاره اندیشی بکنند چراکه بخشی از اطلاعات جنبه محرمانه دارد.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری هرمزگان در ادامه این جلسه بیان داشت: دامنه استفاده از از فضای مجازی و اینترنت در کشور فراهم شده و استان هرمزگان اولین استانی است که به طور جدی کار تحقق دولت الکترونیک را در پیش گرفته است.

پرویز سالاری افزود: تمام ادارات استان هرمزگان تا پایان سال موظف هستند تمام خدماتی را که می توانند از طریق دور کاری و سیستمها فناوری اطلاعات ارائه دهند معرفی کنند و در حال حاضر بخش عمده ای از این ادارات وارد عمل شده اند و تا ابتدای سال 90 سند راهبردی دولت الکترونیک در استان محقق خواهد شد.