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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

هاشمی:

امنیت در بخش IT ادارات باید تقویت شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: امنیت سیستمهای IT به عنوان یکی از مهمترین زمینه های رونق بخشی برای افزایش استفاده از این سیستمها باید افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر چهار شنبه در جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: یکی از ملاکها و شاخصهای تاثیرگذار در رشد یک اداره و سازمان بخش IT آن است چراکه موجب می شود سایر بخشها در این اداره  وادار به کار و پیشرفت شوند.

وی ادامه داد: تاکنون مزیت و اهمیت این بخش به خوبی برای برخی مدیران تشریح نشده و مسئولان بخش IT  در ادارات باید تلاش کنند مزایا و ویژگیهای آن برای بخش های مختلف معرفی شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت گسترش این بخش و لزوم افزایش امنیت در آن بیان داشت: بخش امنیتی در سیستمهای IT  به عنوان یکی از مهمترین پارامترها باید به طور جدی مورد پی گیری قرار گیرد و مسئولان بخش IT  ادارات باید برای آن چاره اندیشی بکنند چراکه بخشی از اطلاعات جنبه محرمانه دارد.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری هرمزگان در ادامه این جلسه بیان داشت: دامنه استفاده از از فضای مجازی و اینترنت در کشور فراهم شده و استان هرمزگان اولین استانی است که به طور جدی کار تحقق دولت الکترونیک را در پیش گرفته است.

پرویز سالاری افزود: تمام ادارات استان هرمزگان تا پایان سال موظف هستند تمام خدماتی را که می توانند از طریق دور کاری و سیستمها فناوری اطلاعات ارائه دهند معرفی کنند و در حال حاضر بخش عمده ای از این ادارات وارد عمل شده اند و تا ابتدای سال 90 سند راهبردی دولت الکترونیک در استان محقق خواهد شد. 

کد مطلب 1265524

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