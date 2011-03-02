گرامیداشت یاد شهدا به عنوان نخبگان نظام وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین نهمین جشنواره بزرگ استانی تجلیل از مبتکرین، ممتازین و مخترعین با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین با حضور مسئولان استانی ظهر چهارشنبه در محل سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد.

در این مراسم سردار آبنوش از شهدا به عنوان بزرگ ترین نخبگان نام برد و اظهار داشت: عنایت خداوند باعث شده است تا جوانان پر تلاش و مستعد میهن اسلامی امروز در جهت اعتلای نظام و راه شهدا گام بردارند.

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین، بر لزوم اولویت بندی نیازها در بخش مدیریتی تاکید کرد و گفت: کشور ما با وجود جوانان با استعداد و نعمت های خداوندی می تواند در جهت توسعه گام بردارد اما دشمنان ما با القا این که ما نمی توانیم روی پای خود بایستیم بدنبال ایجاد حس ناامیدی در مردم هستند لذا مسئولان باید با رفع سوء تدبیرها در جهت رفع فقر گام بردارند زیرا علت هر فقری سوء تدبیر است.

وی با تاکید بر طراحی راهکارهایی برای تربیت مدیران لایق و شایسته، نقش دانشگاه را در این زمینه با اهمیت دانست و یادآور شد: بنابه فرموده امام راحل (ره) دانشگاه در پرورش مدیران آینده نظام نقش انکارناپذیری دارد که باید جدی گرفته شود.

سردار آبنوش سپس به نقش آفرینی جوانان نخبه در دوران دفاع مقدس هم اشاره و تصریح کرد: اگر امروز در سایه امنیت و پیشرفت گام برمی داریم به دلیل جان نثاری ها و ایثار و فدارکاری جوانان بسیاری است که با اهدای جان خود و ابتکار جنگی توانستند انقلاب را در برابر صدام و ابرقدرتهای بزرگ به پیروزی برسانند.



وی در پایان گفت: نخبگان می توانند با پیروی از خط شهدا و گام برداشتن در مسیر آنان همه مشکلات جامعه و گره های موجود را حل کنند.

مرتضی موسی خانی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سخنانی با تشکر از سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین برای برگزاری این همایش اظهار داشت: خدا را شاکریم که به دلیل وجود نسلی مستعد و علاقه مند به علم و دانش به پیشرفت های خوبی دست یافته ایم و موجب شگفتی جهانیان شده ایم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین سپس درباره حمایت و اهمیت مسئولان عالی رتبه نظام به توسعه علمی کشور گفت: خوشبختانه در نظامی زندگی می کنیم که مسئولان ارشد آن توجه خاصی به توسعه علم در کشور دارند و با تاکید امام راحل و توجه مقام معظم رهبری به توسعه علوم مختلف در کشور با تاسیس بنیاد ملی نخبگان و حل مشکل ورود قطعات تحقیقاتی بدون انجام تشریفات اداری، برخی از مشکلات این حوزه برطرف شده است.



موسی خانی در ادامه با اشاره به قابلیت های کشورمان تصریح کرد: کشور ایران با داشتن یک درصد از جمعیت و خاک جهان و هفت درصد منابع دنیا می تواند به طور متوسط تا هفت برابر مردم جهان ثروت برای مردم ایجاد کند و این جز با تفکر خلاق و فعالیت در حوزه کارآفرینی امکان پذیر نیست.

وی در پایان گفت: در استراتژی اقیانوس آبی، 14 درصد صنایع جهان در فضایی بدون رقیب فعالیت می کنند و این صنایع با تفکر خلاقانه توانسته اند 64 درصد درآمد جهان را کسب کنند لذا جوانان و نخبگان ما می توانند با پیاده کردن و فراگیری رسالت ها و خط مشی های مقام معظم رهبری در جهت خدمت به مردم و جهانیان گام بردارند.



سرهنگ برین، مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین و دبیر اجرایی این جشنواره نیز به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: شناسایی، تشویق، حمایت و معرفی نخبگان استان به عنوان الگو به جوانان از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است که امیدواریم با ارتقای توان، ایجاد شور و نشاط علمی در بین جوانان، شاهد تداوم برگزاری این همایش ها و پویایی جوانان در سطح استان قزوین باشیم.



وی به همکاری دانشگاه های استان قزوین در داوری آثار برگزیده جشنواره اشاره کرد و یادآورشد: دانشگاه های بین المللی امام خمینی(ره)، پیام نور، رجاء و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در بخش داوری آثار ارسالی به دبیرخانه همایش، با سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین همکاری داشتند.

برین گفت: از بین 110 اثر ارسالی،60 اثر به عنوان مقالات علمی، 19 اثر به عنوان اختراع، پنج اثر به عنوان طرح پژوهشی، 16 اثر به عنوان شرکت در مجامع علمی،10 اثر به عنوان ممتازعلمی و یک اثر هم به عنوان تالیف کتاب به دبیرخانه جشنواره انتخاب شد که پس از جلسات داوری در این دانشگاه ها، از 23 اثر برگزیده که برای شرکت در جشنواره کشوری انتخاب شده اند تقدیر می شود.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین در پایان از حمایت های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برای میزبانی این جشنواره تقدیر و تشکر کرد.



در پایان با حضور حجت الاسلام فرید، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین و سایر مسئولان از نفرات برگزیده با اهدای تندیس و لوح، تقدیر شد.