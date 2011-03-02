از حمایتهای مردم شوکه شدم/ نمی دانم از چه چیزی باید کناره گیری کنم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، معمر قذافی که هم اکنون در طرابلس حضور دارد در اظهاراتی که همچنان ادامه دارد در جمع تعداد اندکی از هواداران خود مدعی شد : ارتباطی به قدرت ندارم. ما انقلاب کردیم و کشور را در اختیار مردم قرار دادیم.

وی افزود: به همه جهانیان یادآوری می کنم که همه مردم لیبی قدرت را در این کشور در دست دارند و رئیس و رهبر در لیبی جایی ندارد.

قذافی ادعا کرد: از سال 1969 (به قدرت رسیدن در لیبی) قدرت را به مردم واگذار کردم و زیر چادر خودم اقامت می کنم.



وی مدعی شد : به جز یک تظاهرات در بنغازی، هیچ تظاهراتی در شرق لیبی برگزار نشده است.



بر خلاف این ادعا، شرق لیبی و برخی مناطق غربی به طور کامل از کنترل دیکتاتور این کشور خارج شده است.

دیکتاتور لیبی با اشاره به اینکه نمی داند از چه پستی باید استعفا دهد، افزود: من مرجعی هستم که مردم به آن انس گرفته اند.

وی همچنین با اتهام زنی به رسانه های خبری درباره خودداری از پوشش صحیح اخبار افزود: من خود از حضور طرفدارانی که در شهرهای مختلف به حمایت از من برخاسته اند، شوکه شده ام.

قذافی با تکرار ادبیات سیف الاسلام بار دیگر مردم مخالف را تروریستهای القاعده خواند و گفت :اعضای القاعده و زندانیانی که از گوانتانامو آزاد شده اند هم اکنون در تظاهرات علیه وی حضور دارند.

این سومین سخنرانی معمر قذافی پس از تحولات اخیر لیبی است که در آن به تکرار اظهارات قبلی و البته برخی مسائل مضحک دیگر پرداخته است.

خاطر نشان می شود "زین العابدین بن علی" در تونس و "حسنی مبارک" در مصر پس از سه سخنرانی برکنار شده بودند.