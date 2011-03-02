افزایش قاچاق کوکائین به آسیا/ تولید مواد صناعی رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قدس بعدازظهر چهارشنبه با ارایه گزارش سالانه هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل گفت: طبق گزارش سال 2010 هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر مواد صناعی قویتر از قبل و به مقدار زیاد در دنیا تولید می‌شود و این مواد اغلب با تغییر در ساختار مولکولی مواد غیرقانونی تولید می‌شود.

وی ادامه داد: دستورالعمل ساخت مواد صناعی اغلب از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار می‌گیرد و در حال حاضر 16 ماده صناعی جدید در اروپا کشف شده است.

قدس افزود: فساد یکی از عوامل اصلی است که امکان قاچاق مواد مخدر را فراهم می‌کند و سود کلانی که در بازارهای فروش مواد مخدر به وجود می‌آید غالبا از منابع مالی موسسات دولتی بیشتر است.

وی تصریح کرد: سازمانهای جنایی با داشتن فرمانروایی‌های قاچاق مواد مخدر در برخی موارد تبدیل به نیروهای سیاسی با قدرت و صاحب اختیار در موسسات قانونی شده‌اند که این موسسات در ابتدا جهت کنترل و سرکوب قاچاق مواد مخدر تاسیس شده بودند اما اکنون به فساد کشیده شدند.

رئیس هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل اضافه کرد: مسئولین پلیس و قوه قضائیه حین تلاش جهت توقف قاچاق مواد مخدر غالباً از سوی جرایم سازمان یافته تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند.

وی گفت: داروهای قانونی که برای درزمان پزشکی مورد نیاز هستند در حال حاضر در تمام کشورها در دسترس مردم نیستند به نحوی که بیش از 80 درصد جمعیت دنیا یا به داروهای محتکر دسترسی ندارند و یا دسترسی ناکافی دارند. این در حالی است که کشورهای غربی 90 درصد از داروهای موجود در بازار را مصرف می‌ کنند.

قدس تصریح کرد: طبق این گزارش سازمانهای قاچاق مواد مخدر که در مکزیک مستقر هستند بازار کوکائین، هروئین و متامفتامین در آمریکا را تحت سلطه خود قرار دادند.

رئیس هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل اضافه کرد: در سال 2009 افزایش و سوء مصرف تمام مواد مخدر به غیر از کوکائین در ایالات متحد گزارش شد به نحوی که در مکزیک سازمانهای قاچاق مواد مخدر با اعمال خشونت پیش بینی نشده به اقدامات انتظامی شدید توسط دولت جهت مختل کردن عملیات قاچاق پاسخ دادند.

وی افزود: از سال 2006 تا کنون بیش از 27 هزار نفر در مکزیک در حوادث مربوط به مواد مخدر جان خود را از دست داند.

قدس گفت: فروش کوکائین در بازار آمریکای شمالی 40 درصد کاهش یافته این در حالی است که در اروپا فروش کوکائین 30 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: سوء مصرف کوکائین از اروپایی غربی به سایر نقاط این منطقه در حال گسترش است و در برخی از کشورها مانند دانمارک، اسپانیا و انگلستان کوکائین به عنوان ماده مخدر استفاده می‌شود.

قدس گفت: اروپای غربی بزرگترین بازار مصرف هروئین است که تقریبا 60 درصد از مصرف منطقه‌ای را در چهار کشور انگلستان، ایتالیا، فرانسه و آلمان صورت می‌گیرد.

وی افزود: همچنین کشور روسیه با 6/1 درصد بالاترین میزان سوء مصرف هروئین را در اروپا دارد.

رئیس هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل تصریح کرد: هروئین همچنین در کشورهای چین، مالزی، میانمار، سنگاپور و ویتنام به عنوان اولین ماده مصرفی به شمار می‌رود

وی گفت: آسیای جنوبی به یکی از مناطق اصلی مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر برای دسترسی به مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید مواد صناعی تبدیل شده است.

قدس افزود: اگرچه تولید تریاک در افغانستان و کشورهای همسایه در سال 2010 نسبت به سال گذشته به نصف رسیده اما این به معنای کاهش تولید هروئین در بازار غیرقانونی نیست زیرا تریاک انبار شده به اندازه کافی در افغانستان موجود است.

وی اضافه کرد: طبق گزارش هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل قاچاق کوکائین از طریق آفریقا به اروپا و آسیا سیر صعودی داشته است و ارزش بسیار زیاد کوکائین نسبت به میزان اقتصاد کشورها یک خطر جدی برای منطقه به شمار می‌رود.