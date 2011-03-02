لیست قیمت نوروزی ویلاهای شهرهای شمالی/ 15 میلیون تومان برای 2 هفته

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام نوروز سفر به شمال کشور و شهرهای ساحلی جزو بیشترین انتخاب تهرانی ها به شمار می‌رود و اغلب مسافران نوروزی این شهرها را شهروندان تهرانی تشکیل می دهند اما این شلوغی ها چندان هم به سود مسافران نشد و اجاره بها در ویلاها با قیمت های سرسام آوری روبرو هستند.

گرچه انتخابهای دیگری هم برای سکونت و گذراندن تعطیلات در شهرهای شمالی وجود دارد اما برخی از مسافران، محیط خصوصی ویلاها را ترجیح می دهند که برای این امرهم باید هزینه زیادی را بپردازند اما می توان با درنظرگرفتن برخی ویژگی ها و حذف امکانات خاص، قیمت های کمتری را پرداخت کرد.

ویلاها به 2 بخش نوساز و قدیمی تقسیم می شوند که ویلاهای قدیمی اغلب در بافت شهرها یا روستاها قرار دارند و به دلیل قدیمی بودن و امکانات اولیه قیمت های کمتری دارند که در روزهای نوروز می توان با پرداخت حداقل شبی 100 هزار تومان از این ویلاها استفاده کرد. البته ویلاهای قدیمی هم بسته به متراژ با قیمت های متفاوتی عرضه می شوند.

دسته دوم ویلاهای نوساز هستند که این ویلاها اغلب در دامنه کوه و یا در مناطقی که از هر دو جاذبه دریا و کوه بهره مند باشد، ساخته می شوند. این ویلاها امکانات مختلفی دارند و با درنظرگرفتن امکانات و متراژ قیمتهای متفاوتی دارند اما به طور متوسط هر ویلای نوساز با چشم انداز دریا و کوه حداقل شبی 350 هزار تومان اجاره داده می شود.

در این میان مناطقی مانند متل قو، عباس آباد و رامسر قیمت های بیشتری دارند که برجها و مجتمعهای جدیدی که در این مناطق در حال ساخت است حداقل شبی 200 هزار تومان اجاره داده می شود البته 400 دستگاه رامسر که جزو مناطق قدیمی به شمار می رود قیمتهای مناسب تری به نسبت متراژ و امکانات دارد.

البته اجاره و فروش ویلا و برج در این مناطق در روزهای غیر از نوروز هم بسیار بالا و با قیمت مناطق شمالی شهر تهران برابری می کند بطوریکه برج آرامش که در یکی از مناطق ییلاقی مازنداران ساخته می شود با متری 3 میلیون تومان به فروش می رسد.

لیست قیمت ویلاهای شمالی در نوروز

براساس این گزارش، ویلایی در شهرک خزر شهر یک خوابه برای 2 هفته نوروز 11 میلیون تومان اجاره داده می شود، همچنین ویلای یک خوابه دیگری در فریدونکنار شبی 150 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است.

ویلایی 4 خوابه و دوبلکس در شهرک کنار دریا در ایام نوروز با قیمت 13 میلیون تومان اجاره داده می شود و این قیمت برای ویلایی 7 خوابه و دوبلکس در همین شهرک نیز تعیین شده است.

یک ویلا در منطقه کلاردشت هم 5 خوابه و سوبلکس در ایام عید 15 میلیون تومان قیمت دارد. در همین حال، برای اجاره ویلایی 3 خوابه در فریدونکنار شبی 250 هزار تومان و در خزر شهر هم برای دو هفته 8 میلیون تومان دریافت می شود.