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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

اطلاعات پایگاه های خبری استان البرز جمع آوری می شود

اطلاعات پایگاه های خبری استان البرز جمع آوری می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از آغاز گامهای اولیه برای ساماندهی پایگاههای خبری این استان خبر داد.

محمد طاهری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: این اقدام در راستای ساماندهی پایگاه های خبری کشور صورت می گیرد.

وی افزود:‌ پس از جمع آوری اطلاعات پایگاه های خبری استان البرز، به منظور درج در بانک اطلاعات پایگاه های خبری کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدیران پایگاه های خبری استان البرز باید اطلاعات مربوط به پایگاه خبری خود را در قالب فرم های ابلاغ شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمایند.

وی یادآور شد:‌ پس از رایزنی های صورت گرفته با وزارتخانه متبوع این اقدام اولین گام در راستای ساماندهی پایگاه های خبری محسوب می شود.

طاهری تاکید کرد: مدیران این پایگاه ها با مراجعه به این اداره یا پایگاه اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز   فرم های مربوطه را دریافت و حداکثر تا مورخ 14 اسفندماه سال جاری تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به این اداره کل اسال کنند.

کد مطلب 1265531

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