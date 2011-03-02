اطلاعات پایگاه های خبری استان البرز جمع آوری می شود

محمد طاهری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: این اقدام در راستای ساماندهی پایگاه های خبری کشور صورت می گیرد.

وی افزود:‌ پس از جمع آوری اطلاعات پایگاه های خبری استان البرز، به منظور درج در بانک اطلاعات پایگاه های خبری کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدیران پایگاه های خبری استان البرز باید اطلاعات مربوط به پایگاه خبری خود را در قالب فرم های ابلاغ شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمایند.

وی یادآور شد:‌ پس از رایزنی های صورت گرفته با وزارتخانه متبوع این اقدام اولین گام در راستای ساماندهی پایگاه های خبری محسوب می شود.

طاهری تاکید کرد: مدیران این پایگاه ها با مراجعه به این اداره یا پایگاه اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز فرم های مربوطه را دریافت و حداکثر تا مورخ 14 اسفندماه سال جاری تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به این اداره کل اسال کنند.