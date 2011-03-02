به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رحمتی امروز چهارشنبه در نشست هیئت عمومی صنف رایانه کشور عمده اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان نظام صنفی یارانه‌ای در سال 89 را در قالب 7 فعالیت مطرح کرد و گفت: مهمترین این برنامه‌ها تقویت بازار فناوری اطلاعات در تمام استان‌های کشور بود که در این راستا حضور در اکثر قریب به اتفاق نمایشگاههای مرتبط با این حوزه عملیاتی شد همچنین مشارکت موثر در ساماندهی بازار فناوری اطلاعات از دیگر فعالیت های این صنف بود که منجر به اجرای طرح ساماندهی بازار طی توافقنامه با وزارت بازرگانی شد و در فاز پایلوت هشت استان کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفت.



وی اهداف مدنظر در طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات را ایجاد فضای مناسب در جهت رعایت حقوق مصرف کننده و رونق بازار عنوان کرد و گفت: در راستای مشارکت موثر در ساماندهی بازار تفاهمنامه کنترل و پایش سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی منعقد شد که در آن بررسی تخلفات شرکت‌ها، تعیین صلاحیت فعالان و پرداختن به مباحث کارشناسی و داوری تخصصی به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار شد.



رحمتی حضور موثر در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر را یکی دیگر از اقدامات سازمان نظام صنفی رایانه ای در طول سال گذشته عنوان کرد که منجر به حضور بخش خصوصی در کمیته تخصصی قوانین و مقررات، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اتاق فکر سازمان فناوری اطلاعات، کمیته فناوری اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفاتر و شوراهای فناوری اطلاعات استانداری‌های تمام کشور و کمیته رسیدگی به جرایم رایانه‌ای شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از ورود به بحث استاندارد در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های این سازمان نام برد و تاکید کرد: این فعالیت می تواند زمینه ساز تدوین استانداردهای ملی و بین المللی بازار فناوری اطلاعات باشد.



وی توسعه کمی سازمان نظام صنفی رایانه ای را با افزایش 20 درصدی اعضا آخرین اقدام مهم انجام شده در سال 89 دانست.