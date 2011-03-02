اوزاکای ژاپن به زحمت نماینده اندونزی را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه G پیگیری شد که تیم "سرزو اوزاکا" ژاپن با نتیجه 2 بر یک از سد "آرما مالانگ" اندونزی گذشت. در این مسابقه که در ورزشگاه ناگای اوزاکا برگزار شد، رودریگو(14 و 76) گل‌های تیم سرزو اوزاکا را به ثمر رساند و نوح عالم شاه(50) زننده تک گل تیم آرما مالانگ اندونزی بود.

- برنامه ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

گروه D:

* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان

گروه F:

* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین

گروه G:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

گروه H:

* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ‌کو هنگ کنگ