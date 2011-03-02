10 هزار مدرسه قرآنی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد یارزلو عصر چهارشنبه در محفل انس با قرآن در گرگان افزود: از این تعداد 323 مدرسه در گلستان فعالیت دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال آینده این تعداد مدارس در سطح کشور به 20 هزار مدرسه قرآنی افزایش می یابد.

یازرلو قرآن را مبدأ سعادت و نیک بختی انسان دانست و گفت: اگر از ابتدای امر دانش آموزان را با مفاهیم ارزشی و معنوی قرآن و تأثیر آن در زندگی آشنا کنیم می توانیم فرزندانی مؤمن، متعهد و با انگیزه پرورش دهیم وشاهد آینده ای موفق وروشن باشیم.

در ادامه پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز از رغبت و استقبال دانش آموزان از این امر نیک و معنوی ابراز خرسندی کرد و گفت: کودکی ونوجوانی، هنگام شکل گیری شخصیت ورشد استعدادهاست وقرآن که کتاب انسان سازی است به دوران کودکی، نوجوانی و جوانی نگاه ویژه دارد و از این فصل زندگی بسیار سخن می گوید.

وی ادامه داد: اگر فرزندانمان را با آموزه های گرانقدر وباارزش قرآن آشنا و مانوس کنیم با اتصال به قرآن، ولایت و اهل بیت هرگز از مسیر منحرف نخواهند شد.

گفتنی است محفل قرائت قرآن توسط مربیان و دانش آموزان، همخوانی و سرود قرآنی، مسابقه واهداء جوایز از دیگر برنامه های این این محفل قرآنی بود.