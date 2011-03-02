بغداد به مقصد هواپیماهای تبریز پیوست

مرتضی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اعلام این خبر گفت: این پرواز به منظور انتقال هوایی زائران از استان به مقصد کشور عراق با همکاری شرکت هواپیمائی کشور و سازمان حج و زیارت و براساس توافقات صورت گرفته با طرف عراقی راه اندازی شده است.

آقائی افزود: این پرواز براساس برنامه ریزی صورت گرفته از طرف دو کشور از 20 فروردین سال آینده عملیاتی می شود و شنبه هر هفته پروازی با ظرفیت 160 نفر در قالب چهار کاروان به مقصد عراق صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه زائرانی که از طریق هوائی به بغداد منتقل می شوند در طول اقامت خود در کشور عراق به نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و سامرا نیز مشرف می شوند، اضافه کرد: مدت زمان پیش بینی شده برای اقامت زائران در عراق یک هفته خواهد بود.

مرتضی آقایی از متقاضیان این سفر معنوی خواست تا با مراجعه دفاتر تحت پوشش حج و زیارت نسبت به ثبت نام اقدام کنند .

مدیر حج و زیارت آذربایجان شرقی اظهار داشت: این مراکز و افراد دارای وجاهت قانونی نبوده و به عنوان کلاهبردار محسوب می شوند و بدون برنامه ریزی و هماهنگی های لازم و خارج از پوشش حج و زیارت اقدام به اعزام زائر می کنند که به دلیل نبودن این هماهنگی ها، نبود قراردادهای امنیتی، پوششهای بیمه ای و عدم حضور مدیران و راهنمایان وارد به این مکانها برای زائران مشکلات عدیده ای بوجود می آید.

وی هزینه تعیین شده برای استفاده از پروازها جهت عزیمت به کشور عراق را در حال حاضر شش میلیون و 340 هزار ریال اعلام کرد و تاکید داشت: تاکیداً از شهروندان تقاضا می شود تا از مراجعه به مراکز و افراد فاقد صلاحیت برای تشرف به زیارات عتبات عالیات خودداری کنند.

گفتنی است، با توجه به اینکه چند پرواز محدود از تهران، اصفهان، مشهد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به مقصد بغداد صورت می گیرد، زائران استان برای رفتن به اماکن مقدس و زیارتی در عراق تنها از طریق زمینی امکان تشرف به این کشور را داشتند.