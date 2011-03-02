ایران تابوی ‌200 ساله آمریکا و اروپا را درهم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدی‌ گلپایگانی روز چهارشنبه در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: مقام معظم رهبری که پرچمدار این نهضت مقدس است و توانسته به نحو احسن تاکنون این مسئولیت عظیم را اداره کند دعاگوی شماست و شما هر کدام بازویی برای ایشان هستید و کشور جمهوری اسلامی به سمتی می‌رود که آوازه‌اش زاویای جهان را پر کند.

وی ادامه داد: آنها در تبلیغاتشان می‌گویند هدف حرکتهای مصر و لیبی طلب مادیات است اما شما دیدید که با نمازجمعه و الله اکبر شروع شد و در بحرین نیز که در همسایگی ما شعار اباعبدالله الحسین سر می‌دادند.



رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه هر قدمی علیه استکبار برداشته شود رنگ و بوی مذهبی دارد، افزود: این مکاتب رنگارنگ که ریشه در استعمار دارند نمی‌توانند بشریت را اداره کنند. طبیعت انسان خداجویی است و اینها نمی‌توانند به این نیاز واقعی جواب دهند.



وی گفت: اینکه هر کس به سهم خود جلوی فساد و فتنه‌ای را بگیرد ذخیره پاک روز مبادای اوست. روزی که هیچ منصب و مسئولیتی برای انسان کارساز نیست.

محمدی گلپایگانی تاکید کرد: شرایط ما در دنیا در حال حاضر به شکلی است که موی دماغ مستکبرین شده‌ایم و آنها نمی‌توانند نظام را تحمل کنند و یکی از کارهایی که مکاتب مختلف امروز مشغول آن هستند و پولهای زیادی صرف آن می‌کنند، نابود کردن پایه‌های اعتقادی نسل جوان امروز ماست.

وی افزود: نقش دادستانها این است که اجازه ندهند این سربازان کشنده فضیلتها در نقشه‌های خود موفق شوند و فساد را گسترش دهند.



محمدی گلپایگانی با بیان اینکه یکی از بلاهای دامنگیر نسل جوان مواد مخدر است، افزود: مواد مخدر خانواده‌ها را نابود می‌کند و همه چیز را از بین می‌برد. بر همین اساس جایگاه دادستانها جایگاهی است که خداوند به شما ارج خواهد داد و قصد همه‌تان غربت است.