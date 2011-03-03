آمار مبتلایان به هپاتیت B در خراسان رضوی از متوسط کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد قاسمیان شامگاه چهارشنبه در یازدهمین سمینار طب انتقال خون در بیمارستان قائم (عج) مشهد افزود: با تلاش مراکز درمانی و بهداشتی کشور شمار مبتلایان به هپاتیت B در کشور در حال کاهش است و این مهم با کنترل آزمایش های خونی بدست آمده است.

قاسمیان گفت: در دنیا 2 میلیارد نفر مبتلا به بیماری هپاتیت B هستند که 350 میلیون نفر از آنان در مرحله مزمن قرار دارند.

وی گفت: از یک میلیون و 700 هزار نفر اهداء کنندگان خون طی سال گذشته در ایران 55 هزار و 33 نفر مبتلا به هپاتیت B بودند که 3 دهم درصد جمعیت اهداء کننده خون را تشکیل می دهند.

این متخصص بیماری های کودکان در خصوص اهدای خون و آزمایش های زائران گفت: خون های اهدایی در سازمان انتقال خون از نظر برخی عفونت های خونی مورد غربالگری قرار می گیرند و در خصوص بیماری های خون، هپاتیت ویروسی، ایدز، سل و سیفلین، مطالعات لازم انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از 22 هزار بیمار مبتلا شده در کشور 2 هزار و 600 تن وارد فاز خطرناکی شده اند که مراقبت از آن ها در شرایط خاصی انجام می شود.

وی در خصوص وضعیت بیماران ایدزی در خراسان رضوی گفت: در این استان تاکنون 297 بیمار آلوده شناسایی از طریق آزمایش خون شناسایی شده اند که پس از مشخص شدن بیماری تحت نظر قرار دارند.

وی افزود: در صورت موارد مشکوک در فراورده های خونی آزمایشات در چند مرحله انجام می شود تا اهداء کنندگان صحیح ترین پاسخ را دریافت کنند.

سیما حقیقی، متخصص آسیب شناسی انتقال خون خراسان رضوی نیز در این سمینار گفت: تا کنون از طریق اهدای فراورده های خونی جهان میلیون ها نفر در سراسر جهان نجات یافته است.

وی با اشاره به آثار سودمند اهداء خون گفت: در آمریکا تنها 2 درصد از بودجه بهداشتی، صرف سیستم انتقال خون می شود، در حالی که میزان اثر بخشی و سودمندی آن بیش از 50 درصد بوده است.

وی گفت: رفتارهای پرخطر در جوامع انسانی و میزان عفونت های منتقل شده از افراد اکنون اهمیت سازمان های انتقال خون در سراسر دنیا را اجتناب ناپذیر کرده است.

گفتنی است، سمینار دو روزه طب انتقال خون، ظهر امروز پنج شنبه به کار خود پایان می دهد.