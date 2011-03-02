ساخت پل سوم ملنتی در جیرفت آغاز شد

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در جیرفت اظهارداشت: دو روخانه دائمی هلیل رود و همچنین رودخانه سیلابی ملنتی از میانه شهر جیرفت می گذرد و ساخت بیش از یک پل بر روی این رودخانه ها ضروری است.

وی تصریح کرد: در زمان بروز سیلاب بر اثر جاری شدن سیل آبنمایهای پل ملنتی بسته می شوند و کل ترافیک شهر بر روی پل این رودخانه متمرکز می شود.

وی با اشاره به اینکه این پل بافت قدیم و جدید شهر جیرفت را به هم وصل می کند گفت: در همین راستا ساخت پل های دوم و سوم در دستور کار قرار دارد و از روز گذشته ساخت پل سوم با 64 متر طول و شش دهنه هشت متری در دستور کار قرار دارد.

وی اعتبار ساخت این پل را هشت میلیارد ریال اعلام کرد.