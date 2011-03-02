78 هزار فقره مواد محترقه در آذربایجان غربی کشف شد/ اجرای طرح خلع سلاح

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ محمد احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: میزان قاچاق مواد محترقه و آتش زا نسبت به سال گذشته به دنبال کنترل شبانه روزی مرزبانان از ورود این مواد و بروز خطرهای احتمالی در ایام نوروز کاهش یافته است.

وی از اجرای طرح خلع سلاح به مدت 10 روز در مرزهای استان خبر داد و اظهار داشت: در اجرای این طرح در مرزهای شمالی و جنوبی استان 79 قبضه سلاح شکاری و جنگی کشف و ضبط شده و 43 نفر از متخلفین دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مقامات قضایی استان تحویل داده شده اند.

احمدی با اشاره به اقدامات مرزبانی استان در 11 ماه گذشته سال جاری گفت: دراین مدت 15 هزار و 880 دستگاه ماهواره، 6 میلیون و867 هزار و 856 بسته داروی غیر مجاز وارداتی، 2 میلیون 714 هزار و737 نخ سیگار کشف و ضبط شده است.

وی همچنین از دستگیری یکهزار و 967 نفر از اتباع بیگانه "افغانستانی"، "پاکستانی" و" بنگلادشی" که قصد ورود غیرمجاز به کشوررا داشتند، خبرداد و افزود: این اتباع پس از طی مراحل قانونی از کشور اخراج شدند.

احمدی از اشرافیت 85 درصدی مرزبانان به مرزهای استان خبر داد و گفت: 15 دردصد از مرزها به دلیل صعب العبور بودن و شرایط خاص منطقه از کنترل کمتری برخوردار است که درصدد هستیم امکانات مورد نیازاین مناطق برای ایجاد امنیت ایده آل و پایدار را فراهم آوریم.

وی، ارتقای معیشتی مرزنشینان منطقه و ایجاد اشتغال سالم برای ساکنین مرزهای استان را از دغدغه های مسئولان استان دانست و افزود: فرماندهی مرزبانی استان علاوه بر اجرای وظایف مرزبانی و ایجاد امنیت در منطقه در راستای رشد و گسترش فرهنگ اشتغالزایی و ایجاد کارهای کشاورزی و دامداری در این مناطق و ایجاد بازاچه های مرزی اقدامات بسیار مثبتی را انجام داده و خوشبختانه در این زمینه به نتایج خوبی هم رسیده است.

معاون اطلاعات فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی در ادامه به موقعیت خاص جغرافیایی استان با توجه به وجود 967 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: متاسفانه عدم حاکمیت قوی مرزبانان کشورهای همسایه، استان ما را با مشکلاتی در مرزهای مشترک با این کشورها مواجه کرده است.