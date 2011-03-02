84 فضای آموزشی ایلام آماده اسکان میهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: به منظور رفاه حال فرهنگیان ستاد اسکان میهمانان فرهنگی در ایام تعطیلات نوروز در محل این اداره کل و ادارات تابعه در سطح شهرستانها و مناطق تشکیل شده است .

وی افزود: این ستاد همه ساله با هدف رفاه حال فرهنگیان و فراهم کردن زمینه اسکان آنها در ایام تعطیلات نوروز در این اداره کل تشکیل می شود .

بارانی ادامه داد: امسال با هماهنگی دستگاه های اجرایی و ستاد اسکان از مجموع 14 منطقه آموزشی استان ایلام در هر منطقه حداقل شش فضای آموزشی در مجموع به استعداد 84 فضا با 492 کلاس درس برای اسکان میهمانان فرهنگی در نظر گرفته شده است .

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام بیان کرد: این فضاها به منظور رفاه حال فرهنگیان همچنین به امکانات اولیه نظیر پتو، موکت، فرش و اجاق گاز تجهیز شده اند .

وی اضافه کرد: هریک از این واحدها ظرفیت اسکان 10 خانوار فرهنگی را در ایام تعطیلات نوروز دارد .