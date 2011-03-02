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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

شاخص کل بورس 221 واحد افزایش یافت

شاخص کل بورس 221 واحد افزایش یافت

در آخرین روز کاری هفته جاری سهامداران در 12هزار و 574 بار معامله 128 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 422 میلیارد و 381 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزاران بازار سرمایه در 11 روز اسفندماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام با افزایش 10 هزار و 576 میلیارد ریال به یک میلیون و 33 هزار و 128 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز چهار‌شنبه 11 اسفندماه جاری شاخص کل با 221 واحد افزایش نسبت به دیروز،  عدد 21 هزار و 694 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 3/16 واحدی به عدد 1299 واحد رسید.
 
در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 127 واحد رسید که نسبت به روز سه‌شنبه 10 اسفندماه امسال 303 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 213 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 210 واحد رشد دارد. در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 84 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 7 واحد توقف کرد.
 
همچنین شاخص صنعت با رشد 183 واحدی نسبت به روز سه‌شنبه 10 اسفندماه در عدد 16 هزار و 660 واحد متوقف شد.
کد مطلب 1265546

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