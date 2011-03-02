"تفنگ بازی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عالمی در این کتاب با جملات کوتاه و طنزآمیز که عموماً جنبه‌های سیاسی-اجتماعی دارند، خواننده را لحظاتی به فکر وامی‌دارد.

در یکی از این عبارتها می‌خوانیم: می‌گفت جامعه به فداکاری تک‌تکِ جوجه‌ها نیاز دارد. جوجه‌ها تک تک فداکاری می‌کردند، مغازه‌های مرغ سوخاری و جوجه کبابی‌ها حسابی کارشان بالا گرفته بود. بعداً فهمیدیم سیاست پدر و مادر ندارد. بی‌پدر همه جوجه‌ها را خر کرده بود.

اکثر حکایتهای چند خطی نویسنده و تصویرهای کریم‌زاده با هم معنا می‌یابند و گاه یکی کامل کننده دیگری است.

در حکایت دیگری می‌خوانیم: کشور "آ" به کشور "ب" حمله کرد. ژنرال کشور "آ" دستور داد هنرمندان و نویسندگان کشورش جلو گلوله دشمنان قرار بگیرند تا سربازان بتوانند راحت پیشروی کنند. وقتی هنرمندان کشته شدند پیشوای کشور "ب" دستور عقب‌نشینی داد و با خیال راحت به کشورش برگشت.

از عالمی پیش از این چند اثر به چاپ رسیده است که از آن جمله می‌توان به مجموعه داستان "نیم ساعت قبل از ساعت هفت" و رمان "پنجره زودتر می‌میرد" اشاره کرد.

کتاب "تفنگ‌بازی" با شمارگان 2000 نسخه در 155 صفحه و به قیمت 4300 تومان منتشر شده است.

