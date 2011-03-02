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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

"تفنگ بازی" منتشر شد

"تفنگ بازی" منتشر شد

کتاب "تفنگ بازی" نوشته پوریا عالمی با تصویرسازی مهدی کریم‌زاده از سوی انتشارات روزنه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عالمی در این کتاب با جملات کوتاه و طنزآمیز که عموماً جنبه‌های سیاسی-اجتماعی دارند، خواننده را لحظاتی به فکر وامی‌دارد.

در یکی از این عبارتها می‌خوانیم: می‌گفت جامعه به فداکاری تک‌تکِ جوجه‌ها نیاز دارد. جوجه‌ها تک تک فداکاری می‌کردند، مغازه‌های مرغ سوخاری و جوجه کبابی‌ها حسابی کارشان بالا گرفته بود. بعداً فهمیدیم سیاست پدر و مادر ندارد. بی‌پدر همه جوجه‌ها را خر کرده بود.

اکثر حکایتهای چند خطی نویسنده و تصویرهای کریم‌زاده با هم معنا می‌یابند و گاه یکی کامل کننده دیگری است.

در حکایت دیگری می‌خوانیم: کشور "آ" به کشور "ب" حمله کرد. ژنرال کشور "آ" دستور داد هنرمندان و نویسندگان کشورش جلو گلوله دشمنان قرار بگیرند تا سربازان بتوانند راحت پیشروی کنند. وقتی هنرمندان کشته شدند پیشوای کشور "ب" دستور عقب‌نشینی داد و با خیال راحت به کشورش برگشت.

از عالمی پیش از این چند اثر به چاپ رسیده است که از آن جمله می‌توان به مجموعه داستان "نیم ساعت قبل از ساعت هفت" و رمان "پنجره زودتر می‌میرد" اشاره کرد.

کتاب "تفنگ‌بازی" با شمارگان 2000 نسخه در 155 صفحه و به قیمت 4300 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1265548

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