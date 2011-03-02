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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

کارگاه آموزشی فلسفه تجربی برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی فلسفه تجربی، هفتم اکتبر 2011 (15 مهر ماه 1390) در دانشگاه آیندهوون هلند برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان استیچ (دانشگاه راتگرز)، جیمز بیبه (دانشگاه بوفالو)، استفان کلارک (دانشگاه آکسفورد) و فرانک هندریکس (دانشگاه گرونینگن) از جمله اساتید حاضر در کارگاه آموزشی فلسفه تجربی  خواهند بود.

علاقه‌مندان می‌توانند خلاصه مقالات خود را در جهت شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه تجربی که هفتم اکتبر 2011 (15 مهر ماه 1390) در دانشگاه آیندهوون هلند برگزار خواهد شد، تا 500 کلمه و درباره موضوعات گوناگون در حوزه فلسفه تجربی، در قالب پی‌دی‌اف تا 15 ژوئن 2011 (25 خرداد 1390) به پست الکترونیک k.vaesen@tue.nl ارسال کنند.

کد مطلب 1265550

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