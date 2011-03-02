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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

سامانه CCS در مجتمع بندری شهید رجایی به بهره برداری رسید

سامانه CCS در مجتمع بندری شهید رجایی به بهره برداری رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سامانه کنترل عملیات کانتینری CCS در مجتمع بندری شهید رجایی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مراسم افتتاح این پروژه که استاندار هرمزگان در آن حضور داشت، گفت: در مجموعه بندری شهید رجایی شرکتهای بزرگی فعالیت می کنند و نرم افزارهای مختلفی برای فعالیت و تسهیل کار آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

علی اکبر صفایی تصریح کرد: راه اندازی این سیستم موجب می شود تا ارتباطی خوب بین بخش های مختلف بندر شهید رجایی وبخشهای خصوصی موجود در این بندر شکل بگیرد.

وی ادامه داد: به وسیله این سیستم عملیاتهای مالی و رهگیری کانتینری به خوبی صورت می گیرد و ابزاری مناسب برای پاسخگویی مسئولان در مسئولیت فعلی خواهد بود.

کد مطلب 1265553

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