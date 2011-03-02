350 نمازخانه در مدارس گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور عتیقی عصر چهارشنبه در تجلیل از معلمان پرورشی گنبد، همچنین راه اندازی مدارس ورزش درسال 90 را ازجمله اقدامات مهم دولت دراستان گلستان برشمرد.

وی، راه اندازی 250 مدرسه قرآنی، آموزش شنای 26 هزار دانش آموز دختر و پسر پایه سوم ابتدایی و اعزام حدود هفت هزار دانش‌آموز مقطع متوسطه به مناطق عملیاتی جنوب کشور در سالجاری از جمله برنامه هاست.



نبی‌الله آخوندی مدیر آموزش‌ و پرورش گنبدکاووس نیز در این آیین با تبریک سالروز تاسیس تربیت بدنی، بر لزوم الگوی عملی و اخلاقی بودن مربیان و معاونین پرورشی برای دانش‌آموزان و نیز حرکت درمسیر خط ولایت و رهبری تاکید کرد.

محمدحسین رحیمی معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس نیز دراین آیین گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه داد و گفت: طی یکسال گذشته دانش‌آموزان این شهرستان درحوزه فرهنگی، هنری و ورزشی حدود 130 مقام کشور و استانی کسب کرده‌اند که درسایه تلاش معاونین و مربیان پرورشی بعنوان پرچمداران نظام تعلیم و تربیت، بوده است.



در پایان این آیین که همراه با اجرای برخی برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بود و امام جمعه و برخی مسئولان گنبدکاووس نیز در آن حضور داشتند، از معاونین پرورشی سال‌های گذشته آموزش و پرورش این شهرستان و از 8 معاون پرورشی برتر با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.



آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس در شرق گلستان با حدود 55 هزار دانش آموز در سه مقطع تحصیلی، 185 معاون و 25 مربی پرورشی دارد.