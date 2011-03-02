مسکن مهر شهرستان دره شهر 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات مسکن مهر شهرستان دره شهر اظهار داشت: پروژه مسکن مهر یکی از پروژه های کلیدی دولت نهم در شهرستان دره شهر دارای 768 واحد است که علیرغم مشکلات متعدد دارای پیشرفت فیزیکی 65 درصد است.

کرمی خواستار تسریع پیشرفت کار توسط پیمانکاران و همراهی بانک ملی در پرداخت تسهیلات به مسکن مهر دره شهر شد .

فرماندار دره شهر با تأکید بر توسعه زیر ساختهای لازم در بخش آب، برق و رفع مشکلات مسکن، سهم آورده اعضا جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر ضروری دانست .

کریمی مدیر عامل بانک ملی استان نیز گفت: 70 درصد تسهیلات به پیمانکاران مسکن مهر پرداخت شده است .

وی همچنین افزود: پرداخت تسهیلات بانکی باتوجه به پیشرفت فیزیکی پروژه ها میباشد که درشهرستان دره شهر بیشتر از کار انجام شده تسهیلات پرداخت گردیده است .

این نشست باحضورکریمی مدیرعامل بانک ملی استان، تیموری مدیرکل تعاون، مهندس شهری مدیرکل مسکن وشهرسازی وهیئت مدیره تعاونیهای مسکن مهر درمحل فرمانداری دره شهر برگزار شدو