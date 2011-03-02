واحد نمونه صنعتی البرز در آستانه تعطیلی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وجود 15 درصد صنایع کشور در استان البرز نشان از سهم مهم این استان در معادلات صادراتی و وارداتی کشور است، نقش تاثیرگذاری که می تواند البرز را به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور مطرح کند.

این در حالیست که وجود تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه ملی در این استان ظرفیتی است که در کنار تجمیع شهرکهای صنعتی زمینه ایجاد رقابت و انگیزه را در میان کارخانجات مختلف این استان فراهم می کند.

ظرفیتی که مسئولین استان نیز به خوبی به آن واقف بوده و همواره در نشست ها و مصاحبه های خبری خود بر ضرورت حمایت از بخش صنعت صحه گذاشته اند.

در این میان هم اکنون شرکت صنعتی دکاموند واحد نمونه صنعتی البرز که در آذر ماه سال جاری به عنوان برگزیده هفتمین جشنواره صنعت پلاستیک ایران انتخاب شد با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند.

این شرکت که واقع در محمدشهر است در زمینه صنعت نساجی فعالیت های گسترده ای داشته و موفق به ثبت اختراعات و ابتکارات مختلف در این حوزه شده و زمینه قطع وابستگی کشور در زمینه واردات محصولات پلیمری را فراهم کرده است.

این مجموعه همزمان با جنگ تحمیلی اقدام به تولید پارچه های ضد شیمیایی در راستای یاری به رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل نمود و پس از جنگ تحمیلی نیز در راستای ساخت چادرهای اورژانس هلال احمر ،کیسه خواب،کوله های سربازی،تجهیزات پارک های بادی و تولید پارچه های چاپ بنر و... در صنعت کشور نقش آفرینی کرد.

بدهی و فشار مالی علت تعطیلی کارخانه

مدیرعامل شرکت صنعتی دکاموند در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به تعطیلی قریب الوقوع این شرکت گفت:این مجموعه به دلیل بدهی های مالی و فشار بانکی در آستانه تعطیلی قرا گرفته است.

جعفر امامی افزود: این شرکت هم اکنون زمینه اشتغال نزدیک به صد نفر به صورت مستقیم و حدود دو هزار نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده که با تعطیلی این شرکت این افراد بیکار می شوند.

وی در پایان از مسئولین استان به ویژه استاندار البرز و فرماندار کرج و سایر مسئولین مربوطه در خواست کرد تا با حمایت ویژه خود از تلاش سی ساله این مجموعه صیانت کنند.

به هر روی به نظر می رسد توجه به بخش صنعت و حمایت از شرکتهای فعال و تاثیرگذار ضمن رونق صادرات و واردات و در نهایت بخش اقتصاد بستر ایجاد اشتغال را در این استان تازه تاسیس فراهم کرده که این امر نباید از نگاه مسئولین استان دور بماند.