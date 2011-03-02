کشف ماده تبدیل کننده هروئین به مرفین در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونینو دلئو بعدازظهر چهارشنبه در نشست ارایه گزارش هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سازمان ملل برای کمک به ایران چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: سازمان ملل از سال 1999 با ایران در چند محور مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کاهش تقاضا، کاهش شیوع HIV و کمک به دادرسی کیفری همکاری داشته است.

وی ادامه داد: تلاش کردیم به برنامه‌های ملی ایران، انتقال تجربیات و خرید تجهیزات آموزش در مبارزه با مواد مخدر کمک کنیم.

وی گفت: در حال حاضر نیز برنامه‌های جدیدی با همکاری ایران در زمینه آموزش و مبارزه با مواد مخدر در دست اجرا داریم که مهمترین هدف این برنامه معرفی تلاش های ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر به جهانیان است.

نماینده دفتر مقابله با جرم مواد مخدر سازمان ملل در ایران در پاسخ به اینکه سازمان ملل تا کنون چه تجهیزاتی به ایران در مورد مبارزه با مواد مخدر داده است اضافه کرد: فعالیت سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمدتاً در کشورهایی است که درآمد متوسط دارند.

وی افزود: کمکهای سازمان ملل به واسطه کمکهای داوطلبانه سایر کشورهاست و در طول 10 سال گذشته نیز از کمک کشورهای اروپایی و ژاپن به ایران کمک کرده‌ایم.

این مقام سازمان ملل گفت: اقداماتی که سازمان ملل انجام داده تنها در مرزهای ایران نبوده بلکه در مرز سایر کشورها از جمله پاکستان و افغانستان نیز اقداماتی از طریق خرید تجهیزات مورد نیاز انجام شده است.

وی افزود: به طور ویژه در طول این مدت برای ایران 4 بادی اسکنر خریداری شده و 30 سگ موادیاب نیز برای کشف مواد مخدر به پلیس ایران تحویل داده شده است.

نماینده دفتر مقابله با جرم مواد مخدر سازمان ملل در ایران تصریح کرد: از این پس باید سازمان ملل بر روی مرزهای آبی و مرز سایر کشورها از جمله عراق نیز برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر کار کند.

وی از کشف ماده مخدر جدیدی در ایران خبر داد و گفت: مدتی پیش ماده مخدر جدیدی در ایران کشف شد که از آن برای تبدیل هروئین به مورفین در داخل ایران استفاده می‌شد و این زنگ خطر جدی برای مقامات ایرانی به شمار می‌رود.

این مقام سازمان ملل در ایران با اشاره به متامفتامین‌ها گفت: یکی از وظایف هیئت بین ‌المللی کنترل جرم مواد مخدر نظارت بر موادی است که برای ساخت مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: یکی از این مواد استرین است که هر کشوری که خواستار خرید این ماده باشد باید از این هیئت مجوز بگیرد.

نماینده دفتر مقابله با جرم مواد مخدر سازمان ملل در ایران افزود: ایران در سال اخیر 55 هزار کیلوگرم از این ماده را از سازمان ملل درخواست کرده بر همین اساس باید مسئولان هوشیار باشند تا از این ماده در جهت نادرست استفاده نشود.

وی گفت: سال گذشته پلیس ایران 100 لابراتوار متامفتامین را کشف و ضبط کرد.