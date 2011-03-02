قذافی دروغ می گوید / او ما را احمق فرض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش اعلام کرد که همزمان با سخنرانی مستقیم معمر القذافی مردم این کشور با برپایی تظاهراتی کناره گیری قذافی از قدرت را خواستار شدند.

شهروندان بنغازی هم اکنون با حمل پلاکاردها و پارچه نوشته هایی که بر روی آنها نوشته شده است "قذافی دروغ می گوید" ، "آزادی را با پول نمی خواهیم"، " خبر فوری، قذافی هم اکنون دروغ می گوید و مردم را احمق فرض کرده است"، " صبر کنید، پیروزی نزدیک است" اعتراض خود را دروغگویی های دیکتاتور لیبی اعلام کردند.

قذافی در آخرین اظهارات مضحک خود که از لحظاتی پیش آغاز شده با تکرار سخنان قبلی اش ادعا کرد: من هیچ علاقه و ارتباطی به قدرت ندارم و من قدرت را از سال 1969 به مردم دادم و به خیمه ام باز گشتم.