پرداخت تسهیلات برای طرحهای اقتصادی کرمان محدودیت ندارد

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: استان کرمان سرشار از پتانسیلهای مختلف صنعتی و معدنی است بطوریکه کرمان را بهشت معادن کشور می دانند.
وی ادامه داد: برای بالقوه کردن این پتانسیلها با هماهنگی با استانداری و بانک ملی ایران صورت گرفته این سازمان هیچ گونه محدودیتی جهت معرفی بنگاههای صنعتی و معدنی برای دریافت تسهیلات طرحهای توجیه دار اقتصادی از محل بنگاههای زود بازده ندارد.
وی از صاحبان و کارآفرینان استان کرمان درخواست کرد تا طرحهایی که در قالب بنگاههای زودبازده هستند به سازمان صنایع و معادن به منظور بررسی در کارگروه اشتغال معرفی کنند.
رئیس سازمان صنایع و معادن کرمان افزود: استان کرمان سرشار از معادن مختلف است که باید سرمایه گذاری لازم در راستای ایجاد سود افزوده مواد معدنی در کرمان انجام شود.
وی یکی از سیاستهای این اداره کل را جلوگیری از خام فروشی در کرمان دانست.
نظر شما