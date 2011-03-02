پرداخت تسهیلات برای طرحهای اقتصادی کرمان محدودیت ندارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس صنایع و معادن کرمان با اشاره به حمایت از طرحهای صنعتی و معدنی گفت: هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به طرحهای اقتصادی وجود ندارد.