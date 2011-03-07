برد بمبهای نقطه زن قاصد به 100 کیلومتر خواهد رسید

امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با مثبت ارزیابی کردن روند پیشرفت نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برای ما شرایط مهم نیست بلکه آمادگی نظامی مهم است که ما نیز هر لحظه آماده نبرد با دشمنان جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی با اعلام اینکه نیروی هوایی ارتش یکی از مقتدرترین نیروهای هوایی ارتشهای منطقه است، گفت: علاوه بر داشتن تجهیزات مدرن نظامی روحیه سلحشوری و شهادت طلبی در بین خلبانان و کلیه کارکنان این نیرو موج می زند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مهمترین دستاورد این نیرو را خودکفایی کامل در همه عرصه ها ی نظامی عنوان کرد و افزود: هم اکنون بخش جهاد خودکفایی ما در حال تحقیق، طراحی و ساخت پرنده های رادارگریز(هواپیمای سفره ماهی) است بطوریکه درحال حاضر نمونه یک ششم این هواپیماها که همه تستهای خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است را ساخته ایم.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیروی هوایی ارتش پهپادهای رزمی و شناسایی را در مقیاس بالا دراختیار دارد، گفت: در آینده هم این نیرو با کمک بخش صنایع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جت های آموزشی پیشرفته تری را تولید خواهد کرد.

امیر شاه صفی همچنین درخصوص توان موشکی این نیرو گفت: درحال حاضر به لطف خدا و همت متخصصان داخلی در بخش جهاد خودکفایی نیروی هوایی و بخش صنایع وزارت دفاع توانستیم برد موشکهای "هوا به هوا" و "هوا به زمین" خود را افزایش دهیم اما مهمتر از آن ساخت بمبهای نقطه زن قاصد با بردی بیش از 50 کیلومتر است که در حال ارتقا برد آن به 100 کیلومتر هستیم و این حکایت از قابلیتهای بالای این نیرو دارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو طی پیامی خطاب به ارتش های کشورهای منطقه گفت: بهتر است ارتش های منطقه هرچه زودتر به مردم خود بپیوندند همانطور که پرسنل نیروی هوایی در 19 بهمن سال 57 به مردم پیوستند.

فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران همچنین خطاب به مردم کشورهای منطقه گفت: مردم منطقه باید از انقلاب خود دفاع کنند و اجازه ندهند بیگانگان برای سرنوشت آنها تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی غاصب است و باید از بین برود، گفت: آمریکا هم باید از منطقه خارج شود.