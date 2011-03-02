جایگاه ایلام در تولید علم باید مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پژوهش و کارگروه فناوری اطلاعات استان، گفت: جایگاه استان در تولید علم باید مشخص شود.

وی اظهار داشت: در این کارگروه، تولید علم در استان باید بگونه ای ترسیم شود تا شاخصهای آن طراحی شود.

وی افزود: در حال حاضر هسته های پژوهشی در دستگاه های اجرایی بخوبی شکل گرفته و دبیرخانه کارگروه فناوری اطلاعات استان باید نتایج این فعالیتها را رصد و جمع آوری کند.

وی تصریح کرد: اعضا کارگروه در این جلسات باید به فکر مشخص کردن اولویت بندی های پژوهشی استان باشند.

این مسئول تأکید کرد: نوع ابزار پژوهشی در ادارت باید پس از تصویب کارگروه فناوری اطلاعات استان مشخص شود.

عسکری ادامه داد: بعضی از پژوهش ها قابلیت طرح در میزگردها، فراخوان مقاله، نشست های تخصصی را دارند و باید با هماهنگی با کارگروه و بعد از تصویب عناوین روی ابزار پژوهشی آنها بحث شود.

وی گفت: متولیان حوزه محیط زیست استان باید برگزاری همایش بررسی اثرات و آلودگی های زیست محیطی ناشی از کاربرد سموم دفع آفات و کود شیمیایی در اراضی و دشتهای مهم کشاورزی استان را پیگیری کنند.

وی بیان کرد: با توجه به پراکندگی جمعیت روستایی در استان، نیازمند تهیه طرح جامع ارائه خدمت بهینه در حوزه انرژی هستیم تا با روشهای نوین برخی دغدغه ها را رفع کنیم.

این مسئول خاطر نشان ساخت: مطالعه طرحهای نوین تأمین آب شرب روستاهای زیر 20 خانوار نیز بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

در ابتدا این جلسه رحمت اله قیصوری مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش از رشد کمی و کیفی طرحهای تحقیقی و پژوهشی خبر داد و گفت: سطح فعالیتهای پژوهشی که یکی از شاخصهای اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود از شتاب مطلوبی در سطح استان برخوردار شده است .